La fiesta recorre Gijón: El Coto y Moreda celebran una jornada repleta de actividades
Numerosas familias y grupos de amigos aprovechan la jornada soleada para disfrutar de los eventos organizados por las asociaciones vecinales
Gijón ha vuelto a disfrutar este sábado de una jornada llena de celebraciones. Más allá de la cucaña y el resto de citas programadas en Cimavilla, los barrios de El Coto y Moreda contaron con una larga ristra de atractivos en la segunda jornada de sus fiestas vecinales.
El Coto se sentó sobre la mesa para disfrutar al mediodía de jamón recién cortado mientras disfrutaban de una sesión vermú amenizada por Pablo Pérez. Después, a los vecinos les esperaba una paella popular. Por la tarde hubo juegos tradicionales, concurso de postres y una chocolatada, así como un recital de teatro con "La Páxara Pinta", los pregoneros de los festejos del barrio. El broche de oro lo pondrá la verbena, que correrá a cargo del "Grupo Reconkista".
En la zona oeste, Moreda dio comienzo a la actividad de este sábado a las nueve de la mañana con sesión de petanca. Después hubo una ginkana familiar y juegos de madera, además de un concierto de "Jimaguas", entre otras citas. Por la tarde, los más pequeños disfrutaron de una chocolatada. Un concierto de "Barry y Sandra" y otro recital de Tere Rojo y Maite Álvarez culminarán la penúltima jornada de las fiestas organizadas por la asociación vecinal de Moreda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”
- Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- El recuerdo del 11S de Jessica Suárez, la gijonesa que estaba en Nueva York con otros alumnos del IES Padre Feijoo: 'Esa noche iba a celebrar mis 18 años en las Torres Gemelas
- El incendio en la cocina de un piso de Gijón deja dos heridos y un amplio operativo de emergencias
- Evacuado en UVI Móvil tras sufrir un accidente de moto en Gijón
- Los nueve baños de septiembre, 'una cuestión de fe' entre los bañistas gijoneses que 'sienta de maravilla