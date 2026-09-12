La fiesta recorre Gijón: El Coto y Moreda celebran una jornada repleta de actividades

Gijón ha vuelto a disfrutar este sábado de una jornada llena de celebraciones. Más allá de la cucaña y el resto de citas programadas en Cimavilla, los barrios de El Coto y Moreda contaron con una larga ristra de atractivos en la segunda jornada de sus fiestas vecinales.

Los preparativos de la paella popular en El Coto. / Ángel González

El Coto se sentó sobre la mesa para disfrutar al mediodía de jamón recién cortado mientras disfrutaban de una sesión vermú amenizada por Pablo Pérez. Después, a los vecinos les esperaba una paella popular. Por la tarde hubo juegos tradicionales, concurso de postres y una chocolatada, así como un recital de teatro con "La Páxara Pinta", los pregoneros de los festejos del barrio. El broche de oro lo pondrá la verbena, que correrá a cargo del "Grupo Reconkista".

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En la zona oeste, Moreda dio comienzo a la actividad de este sábado a las nueve de la mañana con sesión de petanca. Después hubo una ginkana familiar y juegos de madera, además de un concierto de "Jimaguas", entre otras citas. Por la tarde, los más pequeños disfrutaron de una chocolatada. Un concierto de "Barry y Sandra" y otro recital de Tere Rojo y Maite Álvarez culminarán la penúltima jornada de las fiestas organizadas por la asociación vecinal de Moreda.