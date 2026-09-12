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La fiesta recorre Gijón: El Coto y Moreda celebran una jornada repleta de actividades

Numerosas familias y grupos de amigos aprovechan la jornada soleada para disfrutar de los eventos organizados por las asociaciones vecinales

El concierto de &quot;Los Jimaguas&quot; en Moreda.

El concierto de "Los Jimaguas" en Moreda. / Marcos León

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Nico Martínez

Gijón ha vuelto a disfrutar este sábado de una jornada llena de celebraciones. Más allá de la cucaña y el resto de citas programadas en Cimavilla, los barrios de El Coto y Moreda contaron con una larga ristra de atractivos en la segunda jornada de sus fiestas vecinales.

Los preparativos de la paella popular en El Coto.

Los preparativos de la paella popular en El Coto. / Ángel González

El Coto se sentó sobre la mesa para disfrutar al mediodía de jamón recién cortado mientras disfrutaban de una sesión vermú amenizada por Pablo Pérez. Después, a los vecinos les esperaba una paella popular. Por la tarde hubo juegos tradicionales, concurso de postres y una chocolatada, así como un recital de teatro con "La Páxara Pinta", los pregoneros de los festejos del barrio. El broche de oro lo pondrá la verbena, que correrá a cargo del "Grupo Reconkista".

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En la zona oeste, Moreda dio comienzo a la actividad de este sábado a las nueve de la mañana con sesión de petanca. Después hubo una ginkana familiar y juegos de madera, además de un concierto de "Jimaguas", entre otras citas. Por la tarde, los más pequeños disfrutaron de una chocolatada. Un concierto de "Barry y Sandra" y otro recital de Tere Rojo y Maite Álvarez culminarán la penúltima jornada de las fiestas organizadas por la asociación vecinal de Moreda.

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