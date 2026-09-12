El lunes comienza en Gijón la IX Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial

El Centro Municipal de La Arena acogerá, desde el lunes 14 hasta el 18 de septiembre, la IX Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales-Incuna Film Fest 2026, con pases que tendrán lugar todos los días a las siete de la tarde. El acceso es gratuito hasta completar el aforo.

A lo largo de estas jornadas se proyectarán más de 20 películas, documentales y piezas audiovisuales que abordan el patrimonio desde perspectivas muy diversas: memoria obrera, industria, arquitectura, paisaje, minería, siderurgia, artesanía o transformación del territorio.

La programación contará además con una presencia destacada de Filmoteca Española, que el martes presentará una selección de sus colecciones de cine industrial, con materiales vinculados a la industria azucarera, la colección Tramullas y fondos históricos del NO-DO.

En esta edición participan audiovisuales no sólo de España, sino también de otros cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Portugal y Francia.

Especialistas

El Incuna Film Fest ofrma parte del progrma de actividades de las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial que cada año organiza Incuna y que tendrán su momento álgido del 23 al 26 de septiembre, cuando se reunirán en Gijón más de 200 especialistas en patrimonio industrial procedentes de 25 países.