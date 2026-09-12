El lunes comienza en Gijón la IX Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial
Se proyectarán audiovisuales sobre memoria obrera, industria, arquitectura, paisaje, minería, siderurgia, artesanía y transformación del territorio
El Centro Municipal de La Arena acogerá, desde el lunes 14 hasta el 18 de septiembre, la IX Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales-Incuna Film Fest 2026, con pases que tendrán lugar todos los días a las siete de la tarde. El acceso es gratuito hasta completar el aforo.
A lo largo de estas jornadas se proyectarán más de 20 películas, documentales y piezas audiovisuales que abordan el patrimonio desde perspectivas muy diversas: memoria obrera, industria, arquitectura, paisaje, minería, siderurgia, artesanía o transformación del territorio.
La programación contará además con una presencia destacada de Filmoteca Española, que el martes presentará una selección de sus colecciones de cine industrial, con materiales vinculados a la industria azucarera, la colección Tramullas y fondos históricos del NO-DO.
En esta edición participan audiovisuales no sólo de España, sino también de otros cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Portugal y Francia.
Especialistas
El Incuna Film Fest ofrma parte del progrma de actividades de las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial que cada año organiza Incuna y que tendrán su momento álgido del 23 al 26 de septiembre, cuando se reunirán en Gijón más de 200 especialistas en patrimonio industrial procedentes de 25 países.
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