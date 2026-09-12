El nuevo carril bici de Albert Einstein garantiza un eje ciclista completo de conexión este-oeste en Gijón

"Que un ciclista pueda salir de El Cerillero en bici y llegar a Cabueñes sin salir de un carril segregado habla de cuál es nuestra política y refleja lo que siempre hemos dicho: que no se trata de hacer carriles bici por hacer, sino de que tengan un sentido y generen un beneficio". Son palabras con las que el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, reivindica las acciones de su área en cuanto al desarrollo de nuevos carriles bici en la ciudad y, más en concreto, el que se va a ejecutar en parte de la avenida de Albert Einstein y cuya obra acaba de salir a licitación con un coste de algo más de 371.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El nuevo carril permitirá conectar las zonas de tránsito ciclista de la senda fluvial del Piles y la senda del Peñafrancia con el carril bici de la avenida de La Pecuaria. "Permitirá cruzar Gijón de oeste a este por carriles bici segregados y dará servicio al campus de la Universidad de Oviedo, al hospital de Cabueñes y a la ampliación de la Pecuaria con el campus de la Universidad Europea ya en obras", explica Villoria tras recordar que "siempre hemos defendido que a la hora de generar itinerarios ciclistas estos deben ser completos y con sentido, útiles para la ciudadanía".

Siguiendo este criterio, el equipo de Villoria ha priorizado el desarrollo de este carril bici de Albert Einstein, que fue uno de los que el edil adelantó en el Pleno de enero de 2025 en respuesta a una pregunta de IU. Otra de las actuaciones a desarrollar se centra en la carretera de Villaviciosa. A lo largo de este mandato la concejalía de Infraestructuras reformuló el trayecto para bicicletas de Poniente y Fomento sacándolo de la acera, lo que generaba conflictividad entre peatones y ciclistas, y puso en marcha nuevos tramos en la calle Sanz Crespo y el entorno de El Molinón.

Se suma una obra de la EMA

En el caso concreto del proyecto de Albert Einstein la importante cuantía de la obra tiene que ver con su doble carácter ya que la Empresa Municipal de Aguas aprovechará la operación para hacer actuaciones de mejora en su red de tuberías. En concreto para instalar una red de impulsión entre los colectores interceptores de Peñafrancia y La Camocha. Así el Ayuntamiento financia algo más de 172.000 euros de la obra y la EMA asume los otros 198.000.

En cuanto al carril bici tendrá una sección de 2,5 metros con doble sentido de circulación y discurrirá en su totalidad por la calzada de forma segregada al tráfico de vehículos. Su trazado se ha diseñado en tres secciones distintas dependiendo de las condiciones del trazado. Así donde coincida que hay aparcamiento en línea se modificará la acera actual para generar el espacio mientras donde no hay aparcamiento basta con colocar separadores. Hay una tercera sección que se corresponde con la conexión con la senda del Peñafrancia donde al ser zona verde hay que generar por completo el nuevo carril. El proyecto de carril bici obliga a reubicar mobiliario urbano y contenedores soterrados.