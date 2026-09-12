Relevos sacerdotales en Gijón: Emmanuel González oficia su primera misa en Viesques

Emmanuel González Ortiz, nuevo párroco de La Asunción-San Juan XXIII en Viesques, tomó ayer posesión de la parroquia gijonesa y ofició, durante la tarde, su primera misa en la misma. El nuevo sacerdote, nacido en Costa Rica en 1990, llegó a España con 18 años.

Se hace cargo de la parroquia de Viesques tras haber prestado servicios en otras en León, Extremadura y en varias localidades de Asturias, entre ellas en los concejos de Oviedo y Valdés, si bien sus últimos destinos lo fueron en los concejos de Villayón y Coaña.

Como suele ocurrir con muchos curas de zonas rurales, en anteriores destinos tuvo que asumir en solitario numerosas parroquias.

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En 2022 se hizo cargo de once. Ayer mantuvo el primer contacto con sus nuevos feligreses en el barrio gijonés, afrontando con ilusión su nueva tarea en La Asunción.