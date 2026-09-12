Relevos sacerdotales en Gijón: Emmanuel González oficia su primera misa en Viesques
El párroco costarricense llega a Gijón tras haber tenido en Villayón su último destino
Emmanuel González Ortiz, nuevo párroco de La Asunción-San Juan XXIII en Viesques, tomó ayer posesión de la parroquia gijonesa y ofició, durante la tarde, su primera misa en la misma. El nuevo sacerdote, nacido en Costa Rica en 1990, llegó a España con 18 años.
Se hace cargo de la parroquia de Viesques tras haber prestado servicios en otras en León, Extremadura y en varias localidades de Asturias, entre ellas en los concejos de Oviedo y Valdés, si bien sus últimos destinos lo fueron en los concejos de Villayón y Coaña.
Como suele ocurrir con muchos curas de zonas rurales, en anteriores destinos tuvo que asumir en solitario numerosas parroquias.
En 2022 se hizo cargo de once. Ayer mantuvo el primer contacto con sus nuevos feligreses en el barrio gijonés, afrontando con ilusión su nueva tarea en La Asunción.
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