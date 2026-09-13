Cimadevilla se rinde a Fleming, en su marcha anual en Gijón para engalanar el monumento al descubridor de la penicilina

Como cada año durante las fiestas del Barrio Alto de Gijón, Cimadevilla volvió a rendir homenaje al doctor Fleming, engalanando con flores el monumento que hay en el parque de Isabel la Católica en memoria del descubridor de la penicilina. Decenas de vecinos de Cimadevilla acudieron ayer desde el barrio, atravesando el Paseo del Muro, hasta el busto de Fleming en el parque gijonés, al ritmo de varias charangas que amenizaron la marcha y con varios participantes con figuras de cabezudos.

El acto se celebró en la jornada de cierre de las fiestas de Cimadevilla de este año, que han dejado un muy buen sabor de boca entre los vecinos veteranos de Cimadevilla. "Las fiestas este año, muy bien. Lo que más presta es el ambiente que hay y que hacen que, para mí, sean no ya las mejores fiestas de Gijón, sino de Asturias", opina Miguel Ángel Ruiz, que vivió en La Calzada hasta que hace una década se mudó a Cimadevilla de donde es su mujer Susana Montes. Este domingo acudieron a la marcha junto con su hija Lucía.

"Lo que más nos gusta es el ambiente en las plazas y en la calle, no sólo la barraca. Siempre hay música en directo", añade Ruiz. También quiere poner en valor la ofrenda floral al Fleming, "una de las personas sin las que no podríamos vivir", señala en referencia a las muchas vidas que se salvaron tras su descubrimiento del primer antibiótico.

Miguel Ángel Ruiz, Sandra Montes y su hija Lucía, durante la ofrenda floral a Fleming de los vecinos de Cimadevilla. / .

También encantado con las fiestas de este año, aunque un poco nostálgico respecto a algunos aspectos de ediciones anteriores, se mostró Luis Veira Suárez, de la familia de Los Monrollos. "Las fiestas están muy bien, pero echamos en falta las orquestas que había hasta hace dos años. Ahora vienen grupos y DJs, cuando los que somos del barrio siempre nos gustaron las orquestas de toda la vida" en las verbenas, opina. También apunta que las celebraciones se han adelantado una semana respecto a lo que venía siendo tradicional. "Este domingo tendría que ser 'Los Remedios' y el que viene 'La Soledad'. No sé el motivo por el que se cambió", aunque sí se sigue respetando la procesión de 'La Soledad', que será el próximo domingo". Este domingo, a las ocho de la tarde, la que se celebrará es la procesión de "Los Remedios", cuya misa tuvo lugar en la capilla del mismo nombre, durante la mañana.

Luis Veira Suárez. / .

Luis Veira fue uno de los vecinos de Cimadevilla que, tras acercarse ayer hasta el monumento a Fleming, aprovechó para acudir posteriormente al campo de fútbol de El Molinón para seguir en vivo el partido del Sporting de Gijón.

Algunos de los participantes en la ofrenda floral a Fleming este año echaron en falta la asistencia de más convecinos. "Yo llevo años participando y la ofrenda está bien, pero este año hay menos flores, sólo vinieron dos coches para traerlas y también ha habido algo menos de participación de los que vinimos desde Cimadevilla que otros años", explica Alba Puente, que aunque no reside en Cimadevilla se implica cada año en las fiestas de un barrio en el que residen muchos de sus familiares.

"A Fleming se le debe bastante. Todos menos mi marido, que es alérgico a la penicilina", apunta entre risas de sus compañeras de caminata hasta el parque; Jénifer López "La Diablica", Noe "La Diablica", Luzma "La Diablica" y Ainara "La Diablica", Alba Puente y Cris Coronado, algunas acompañadas por sus retoños.

Por la izquierda, Jénifer "La Diablica" con su hijo Leo Goutayer López en brazos, Ruth Fernández, Alba Puente con su hijo Martín Suárez, Noe "La Diablica", Ainara "La Diablica", Cris Coronado y Luzma "La Diablica". / .

Las fiestas de Cimadevilla apuran sus últimos compases con la actuación en el Cerro, que comenzó a las cinco de la tarde de este domingo, de "Mariachi Internacional Monchy".

El Coto y Moreda

No son las únicas celebraciones que ponen su punto y final en Gijón este domingo. También es el último día en las fiestas de San Nicolás de El Coto y en las de Moreda.

En El Coto hubo una comida vecinal, previa sesión vermuth, seguida de cartones locos y a las 18.30 se cerrarán las fiestas con la entrega de premios del concurso de pinchos.

En Moreda al mediodía actuó la Bana de Gaites Villa de Xixón. Siguió una comida en el parque, juegos populares e infantiles, además de actuación de Mario DJ. El colofón será la fiesta de la espuma, a partir de las 19.00.