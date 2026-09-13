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El colegio de la Inmaculada de Gijón celebra una nueva edición del torneo solidario de voleibol y baloncesto

El dinero recaudado irá destinado a Entreculturas, una ONG promovida por la Compañía de Jesús

Los participantes en el torneo solidario de voleibol y baloncesto del colegio de la Inmaculada.

Los participantes en el torneo solidario de voleibol y baloncesto del colegio de la Inmaculada. / Marcos León

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Nico Martínez

El colegio de la Inmaculada acogió este domingo una nueva edición del torneo solidario de voleibol y baloncesto. En total, ocho equipos tomaron parte en una jornada que sirvió para recaudar fondos para Entreculturas, una ONG promovida por la Compañía de Jesús.

El torneo, que comenzó a realizarse en 2018 en la Inmaculada, contó con la participación de ocho equipos. La categoría de voleibol estuvo formada por antiguos alumnos del Jovellanos -en modalidad masculina y femenina-, y por antiguos alumnos de la Inmaculada, también con sus dos modalidades. Los participantes en baloncesto fueron las formaciones de los antiguos alumnos de la Inmaculada "A" y "B", y las del Colegio Corazón de María y el Club Baloncesto Laviana.

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Más allá del apartado deportivo, desde la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de la Inmaculada remarcaron la importancia de ayudar con este torneo a una causa benéfica cada año.

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