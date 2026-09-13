Crónicas gijonesas: Llega el "football"

El origen y primeros pasos del Sporting de Gijón fue estudiado por Frichu Yustas, José María Ceinos o José Luis Rubiera, por citar solamente tres ejemplos. Hubo y hay muchos más nombres, naturalmente. Antes del Sporting (fundado oficialmente en julio de 1905) hubo otros equipos de fútbol y también hay documentación sobre ellos y sobre los campos donde jugaban. No es descabellado decir que seguramente donde por primera vez se jugó en Gijón al fútbol, al football, fue en el patio del colegio de la Inmaculada.

Leemos en "Entre manzanos" (1952) de Alfonso Camín que en el Colegio ya se jugaba al fútbol en el año 1900. Esto cuenta Camín: "Mi padre y yo, braceando con la fiambrera en la mano, saltábamos de Roces a Granda por el pradón de Carrió donde yo había visto por primera vez, en 1900, jugar al fútbol, acompañados de los curas, a los muchachos ricos que estudiaban en el colegio de los jesuitas en la cuesta de Ceares".

Diez años tenía Camín en aquel año de 1900 y diez años tenía de vida el colegio ya que el 29 de septiembre de 1890 empezó su primer curso escolar. Nada raro pensar que jesuitas procedentes del País Vasco trajeran de su tierra noticias de ese deporte hasta el colegio de Ceares. Constan los nombres de algunos primeros jesuitas en el colegio como Federico Obieta o el nombre del primer padre rector, Domingo María Landa. Apellidos vascos ambos. El Athletic Club de Bilbao se había fundado en el año 1898.

Recordemos que, ―por el motivo que sea, por la virgen de Begoña quizás― el equipo de San Mamés siempre tuvo muchos aficionados en Gijón antes que la cosa se decantase entre el Barça y el Real Madrid. Por la prensa local sabemos que durante años, antes de la guerra de España de 1936, la colonia de vizcaínos en Gijón celebraba multitudinariamente la festividad de San Ignacio de Loyola, el 31 de julio. Con una misa en la capilla del colegio y con una comida típicamente vasca. En las décadas de 1940 y 1950 peñas del equipo de Bilbao en Gijón hubo varias.

Se considera la fecha del 17 de agosto de 1903 como el día en que el Gijón Sport Club compitió por primera vez de una forma oficial, con uniforme y reglamento, y lo hizo contra el Oviedo Foot-Ball Club. Ganaron los gijoneses y el partido fue en el Prau Redondo en El Humedal, donde hoy están las calles Ribadesella y Luanco. El Sporting no se fundó hasta dos años más tarde.

El diario "El Comercio" del 18 de agosto de 1903 ofreció una crónica de aquel primer partido con las alineaciones y con datos como que empezó a las cinco y veinte minutos de la tarde; que el árbitro, fue Francisco Marrodán que era directivo del equipo gijonés; que ganaron los gijoneses por dos goles a uno, y que el descanso duró cinco minutos. Como un festejo lo trataba el anónimo periodista, y llamaba "señor" a los futbolistas.

El mismo diario nos informa de otro partido a los quince días, el 1 de septiembre de 1903 en el "circo taurino" de El Bibio. No al lado de la plaza donde hubo un pionero campo, sino dentro del coso. Apellidos de aquellos pioneros futbolistas gijoneses: Adaro, Castrillón, Alvargonzález, Mencía, Prendes... Hubo dentro de El Bibio carreras de cintas, de bicicletas, de burros y un partido de fútbol.

El primer partido oficial de fútbol-football en Inglaterra había sido el 19 de diciembre de 1863, entiéndase ya con un reglamento que lo separaba claramente del rugby. Fue entre el Bames Football Club y el Richmond Football Club. Hasta entonces (cuando se podían usar las manos y los pies) los rodillazos e incluso puñetazos no eran raros. Y esa violencia en el football no se eliminó simplemente con un Reglamento. En la "Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España" se conservan algunos números de la revista "Sport". En el ejemplar del 28 de febrero de 1890 se reflejan estos datos en Inglaterra, en los últimos tres meses de 1889: fútbolistas muertos, trece; fracturas en las piernas, quince; en los brazos, cuatro; once roturas de clavícula y siete heridas diversas.

El periódico jerezano "El Guadalete", del 24 de octubre de 1890, publicaba: "Dejémos a los boxeadores británicos celebrar un horrible puñetazo que destroza la tabla del pecho, o una patada con bota de hierro para partir la pierna de un adversario en el football. Aplaudamos las proezas de los esgrimistas, cada país sigue la norma de su temperamento".

Por su parte el diario madrileño "La Época" del 9 de diciembre de 1892 (consutable en la misma hemeroteca digital) hablaba del fútbol en Inglaterra: "La inutilización del contrario la saluda la afición con gozo, se oyen insultos y se profieren denuestos como en cualquier plaza de toros de nuestro país".

El gijonés "El Comercio" un año antes de aquel primer partido oficial en Gijón ―en el Prau Redondo en agosto de 1903― proponía que el football llegase regulado a Gijón. El 28 de junio de 1902 leemos en ese periódico y firmado por E. B. en un artículo de título "Gijón deportivo": "Bilbao, ciudad eminentemente industrial y mercantil cuenta con su Kurding Club, con un Football Club, con un Club Náutico y otros centros deportivos, y a eso debe la capital vizcaína su nombradía; aquí en Gijón todavía somos poquitos".

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Crónicas gijonesas: / lne

El Bibio 1910

La postal es de Laureano Vinck y se conserva en el Muséu del Pueblu d´Asturies dentro de la colección de postales de Martín Carrasco. Exterior de la Plaza de Toros de El Bibio en el año 1910 con las vías del tranvía en primer plano. Esa línea a Somió estaba electrificada apenas desde abril del año anterior y antes, desde 1890, los coches eran arrastrados por mulas. Ese agosto de 1910 en El Bibio hubo dos corridas con toreros como José Claró "Pepete". Murió "Pepete" de una cornada el 7 de septiembre de 1910 en Murcia. Tres semanas más tarde de torear en Gijón.