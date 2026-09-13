Emotivo adiós en Gijón a la abogada Conchita Reigada

Numerosas fueron las muestras de apoyo y cariño recibidas este domingo por el abogado Fernando de Silva y sus hijos, María y Fernando, ante el fallecimiento de su esposa y madre, Concepción Reigada Caballero.

Conchita, como todos la conocían, falleció a los 73 años tras haber convivido durante más de 25 años con una esclerosis múltiple progresiva primaria. Abogada de profesión compartió durante años bufete con su marido y su cuñado, el expresidente del Principado Pedro de Silva.

Cuando las limitaciones de su enfermedad le impidieron trabajar con normalidad siguió pasándose por el despacho para ayudar en lo que podía. De ella se destacó su fortaleza, su capacidad de superación y su tenacidad y lucha.

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Fernando de Silva, a quien llevaba más de medio siglo unida, compartía como despedida en sus redes sociales unas palabras donde reivindicaba la capacidad de Conchita para "vivir y morir con dignidad" y le agradecía las muchas lecciones de "cómo saber estar en la vida que me ha dado". Palabras que su hija compartió en el acto de despedida de este domingo en Cabueñes.