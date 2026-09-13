La figura de la semana: Ildefonso Rodríguez del Río, el miedo que se convirtió en vocación

Cada mañana, Ildefonso Rodríguez del Río acompañaba a su madre, María del Mar, para vigilar que no hubiera una bomba lapa colocada por ETA en los coches policiales en los que su padre, Ildefonso, trabajaba a diario en el País Vasco. Aquellos fueron algunos de los instantes que marcaron los primeros años de vida de un gijonés que quiso continuar los pasos de su padre como policía local en Gijón y, además, compaginar esas tareas con las de abogado. Además, desde junio, Ildefonso Rodríguez es el presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) del Colegio de la Abogacía de Gijón, del que hasta entonces era vicepresidente en la junta que lideraba María Ibáñez.

A Ildefonso Rodríguez del Río la vocación de servicio público le viene de familia. Este agente y abogado nació el 13 de enero de 1982 en Gijón, pero pasó sus primeros 11 años de vida residiendo junto a sus padres en Algorta, un barrio del municipio de Getxo, a unos 13 kilómetros de Bilbao.

El protagonista de estas líneas recuerda aquella época como una infancia dura y en la que cada jornada le acompañaba el miedo de no volver a ver a su padre, como le sucedía a otros muchos hijos de policía en aquellos terribles años. Por desgracia, los padres de "Fonsi" –así le conocen en su entorno– tuvieron que llegarle a cambiar de colegio para evitar las consecuencias que podían surgir si los radicales llegaban a conocer que era descendiente de un agente.

Con el regreso de su familia a Perlora cuando tenía 12 años, la vida de Ildefonso Rodríguez del Río cambió por completo. Aquel temor rutinario se transformó en el entusiasmo que le producía ir a clase con sus amigos en Perlora y en Candás. Si bien, lo vivido en el País Vasco le quedó siempre presente y tenía claro que su futuro pasaba por la defensa de la justicia y la aplicación de las leyes para mantener el orden social.

Tras completar su etapa en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Candás, Ildefonso optó por matricularse en Derecho en la Universidad de Oviedo. Aunque un futuro como abogado le resultaba atractivo, su gran reto era el de convertirse en policía.

Cuando todavía le restaba un año para completar sus estudios en Derecho, este vecino de Gijón realizó con éxito la oposición de Policía Local de su ciudad natal. Su mayor objetivo ya estaba cumplido, pero su habitual inquietud le llevó a querer finalizar la carrera de Derecho al tiempo que trabajaba como agente. Desde entonces, en la cabeza de "Fonsi" rondó la idea de poder compaginar su puesto en la Policía Local con el de abogado.

Tras unos años de intentos infructuosos, en 2016 alcanzó esa meta y ya acumula ocho años como abogado ejerciente, tres de ellos en Giro Abogados, el despacho que lidera en Candás y en Gijón junto a otra compañera. Desde sus comienzos, Rodríguez encontró en la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de la Abogacía de Gijón un espacio clave para establecer contacto con otros profesionales y adquirir más conocimientos a través de charlas, encuentros y otras actividades.

Tras su etapa como vicepresidente, los compañeros de la entidad le animaron a dar el paso para que se encargara de liderar el grupo. Entre sus grandes retos, Ildefonso buscará ampliar sus ofertas formativas, con la intención de poder ofrecer cursos mensuales, y "recuperar el trato y la relación" con agrupaciones de abogados jóvenes de otras comunidades autónomas.

Estar al frente de un gran número de profesionales no supone una novedad para este gijonés, ya que hasta recientemente fue el secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA). Asimismo, continúa al frente de la vicesecretaría de la Confederación de Seguridad Autonómica y Local (CSLA) con el mismo tesón para defender los derechos de sus compañeros.

Con este nuevo desafío por delante, este gijonés aficionado del Sporting y amante de viajar y de hacer deporte, afronta con ilusión un futuro que compartirá junto a sus padres, su hermana, María del Mar, y su mujer, María Jesús, su compañera de vida desde hace 13 años.

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También le seguirá acompañando su perro, "Lucas", el protagonista de los paseos diarios que le permiten recargar las pilas para afrontar sus intensas jornadas laborales, entre las que siempre intenta guardar tiempo para regresar a Perlora y Candás, en cuyos festejos se reencuentra con sus amigos "de toda la vida".