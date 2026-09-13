IU reta al gobierno a consensuar el reglamento de participación ciudadana "o nacerá muerto"

El pasado uno de julio la comisión donde se iban a votar las enmiendas al nuevo reglamento orgánico de Participación Ciudadana quedaba suspendida para poder rehacer el documento que se tenía que presentar a los grupos políticos ante los fallos detectados en el inicial. Quedó así pendiente la aprobación necesaria para que el proyecto normativo pudiera pasar a debate en el Pleno. Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU, urgirá en la sesión plenaria de esta semana que el gobierno reactive esta tramitación y que lo haga "con voluntad de negociación y búsqueda de acuerdos. La norma que va a reformular nuestro modelo de participación para las próximas décadas no puede ser una norma solo del gobierno ni estar plagada de defectos de forma y de fondo”.

"El proyecto elaborado por el gobierno no cumplía siquiera los mínimos requisitos formales para su publicación en el BOPA. Era una chapuza”, concreta Suárez Llana. Pero más allá de la queja por las formas, IU centra su malestar en la falta de interés de la concejalía que lidera el popular Abel Junquera por contactar con los grupos de la oposición para alcanzar un texto de consenso.

“A diferencia de lo que sucedió con las ordenanzas de entornos demostradores y bienestar animal, con el reglamento de participación no ha existido ningún tipo de diálogo con la oposición y tampoco con el movimiento vecinal, que conoció el texto aprobado ya por la Junta de Gobierno”, critica Suárez Llana, para quien “de no corregirse el rumbo, estaremos ante un reglamento que, de aprobarse finalmente, nacerá muerto”.

Javier Suárez Llana en el despacho municipal de IU. / Ángel González

Suárez Llana pide a Junquera abrir un proceso de negociación con los partidos pero también con el movimiento vecinal que permita lograr un texto con la suficiente fortaleza como para consolidarse en el tiempo. “Xixón lleva cuatro mandatos esperando por una nueva norma que adapte nuestro modelo de participación ciudadana al siglo XXI. Las 22 enmiendas que presentamos desde Izquierda Unida van dirigidas a ello: a avanzar en democracia directa y a dar poder a las vecinas y los vecinos para que intervengan en el día a día de su ciudad”, defiende Suárez Llana. “Elaborar un nuevo reglamento de participación ciudadana fue un compromiso electoral de todos los partidos en 2023. Es responsabilidad de todos cumplirlo, pero quien tiene que liderar el proceso es el gobierno”, remata el líder municipal de IU.