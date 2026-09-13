Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga: "Hay que ampliar el número máximo de socios"

Joaquín Miranda Cortina (Gijón, 1963), preside desde marzo de 2024 el Grupo Covadonga, que acaba de celebrar sus fiestas inmerso en proyectos de mejora y crecimiento de la entidad.

¿Cuando esperan recibir el anteproyecto del nuevo pabellón?

Espero que nos lo entreguen la semana que viene. Luego tiene que aprobarlo la asamblea, junto a la explicación de la financiación, la licitación a una empresa que tiene que ser muy solvente y el movimiento para cambiar las actividades de la piscina de 25 metros a la piscina de fuera, que la vamos a cubrir para que no se pierdan los usos mientras dura la obra.

¿Por cuánto va a salir la obra?

Yo ya había dicho una cifra en su momento de unos 8 millones de euros, pero luego hay que añadirle el IVA, el beneficio industrial, la licencia, los honorarios de los arquitectos y aparejador, con lo que estimo que estará entre 11 y 12 millones de euros. A ciencia cierta se sabrá con el proyecto.

¿Y la financiación?

La inmensa mayoría va a ser bancaria y queremos cubrir por lo menos un 20% con recursos propios. Tenemos dinero en caja porque el único préstamo vivo que nos queda es el hipotecario de La Torriente.

¿Plazos?

Nos dan el proyecto la semana que viene y luego las empresas que vayan a ofertar necesitan un mes y medio o dos para mirarlo. Creo que para principios de año podría empezar la obra. Lo que está claro es que en 2027 es el de arranque, si no hay problema con la licencia. Nos dicen que la obra duraría 18 meses. La obra la tiene que hacer una empresa de la máxima solvencia, técnica y económica. La intención es que el socio en todo momento sepa en qué fase se va a estar. Recordar que con la construcción de este nuevo pabellón multiusos pasaremos de una piscina de 25 metros y 6 calles a otra de 8 calles, mas otro vaso de 25 metros y 3 calles para enseñanza. Y cuando cubramos la piscina de fuera, tendremos otras cinco calles cubiertas. También va a tener cuatro salas de fitness, Safys (Servicio de Actividad Física y Salud) y otro gimnasio de 300 metros cuadrados.

¿Quedará permanentemente cubierta la piscina exterior?

Cuando acabe la obra del nuevo pabellón, habrá que analizar los costes y lo que demanda el socio, para decidir si se mantiene la cubierta en la piscina exterior los inviernos.

El proyecto del nuevo pabellón incluye la renovación del acceso.

Con la reordenación de la entrada al Grupo, la Santina se va a mantener en un lugar preferente, pero el proyecto contempla que esa plaza sea un lugar de encuentro con zonas cubiertas y descubiertas, en el que se pueda organizar un evento social o un deportivo. Había contemplada también una zona en que pudiésemos lucir las copas.

¿Y La Torriente?

Ya se usa, pero se va a integrar definitivamente con este proyecto. En La Torriente está pendiente buscar un acuerdo con una con una empresa médica para poder desarrollar la ampliación de los servicios médicos y de fisio en el edificio que hay en la finca. Sería una especie de un arrendamiento del espacio y el desarrollo de un negocio: el adjudicatario reforma el edificio, pone los médicos, cobra y a nosotros nos paga un canon.

¿Plazo?

Si hablo con Quirón, me dice que con mirar para lo suyo ya tiene bastante. Si hablo con la competencia de Quirón, lo mismo. Hay algún interés, pero sin plazos ni certeza. Uno de los retos en este mandato sería concretar algo más. Pero dependemos de otros.

¿Qué otras obras se plantean?

Acometemos ahora la reparación de la fachada del pabellón de tenis. La cubierta de la piscina de 50 metros, los banquillos del campo de hockey por requerimiento federativo al estar en División de Honor, son otras obras. Como balance, Las Mestas va mejorando bastante y el futuro pabellón multiusos será la guinda. El Grupín quedó nuevo, una parte se hizo nueva de surf y la otra parte se inauguró un gimnasio– que los gimnasios todos los que hagamos son poco– y Begoña también, con tres espacios de actividad, con la parte de abajo de una actividad nueva que ha tenido un superéxito, Pilates Reformer está todo lleno.

¿Qué otras actividades tienen alta demanda?

La demanda de los gimnasios es altísima. Se llenan hasta a la hora de comer. En horas punta están ocupados por encima del 100%, al igual que piscinas. También en salas para hacer actividades, como pilates reformer, Safys o el programa actívate para mayores de 70 años.

¿Y Mareo?

Tiene el problema de no poder hacer obra hasta que esté el plan especial aprobado. Pero acabamos de hacer tres pistas de pickleball.

Una espina clavada es la del piragüismo.

Lo único que pretendemos es que en el puerto deportivo nos traten como a los demás. Mientras otras entidades y otras empresas pueden hacer cosas con menos seguridad y menos vistosidad, nosotros no. Yo creo que sería guapo ver a a chiquillos remando en el puerto deportivo y colorido en comparación con lo que se ve ahora. Nosotros seguiremos reivindicando más días y más horas, y mientras tanto, hubo una buena noticia, poder entrenar en la parte baja del Piles con la marea alta, que evidentemente no es la solución cuando llegue el invierno y no haya luz, pero que si podemos estirar junio y y septiembre, bueno, pues ya tenemos algo. Teniendo en cuenta que del puerto deportivo tenemos que marchar el 1 de junio y podemos volver el 19 de septiembre, pues a lo mejor en el cauce bajo del Piles, aunque sea solo para junio y para septiembre, ya nos arreglamos. Lo que queremos volver es al río. Y hay soluciones técnicas.

¿Qué tal la relación con el Ayuntamiento con este problema?

El Ayuntamiento ofreció el puerto deportivo, pero no es el que nos puede dar la solución. La Autoridad Portuaria firma el permiso, Capitanía Marítima le da un informe a la a la Autoridad Portuaria y el Puerto Deportivo, que yo creo que no pinta mucho legislativamente, también opina. El Ayuntamiento puede darnos ánimos, pero el permiso depende de otros. El Ayuntamiento y Costas pueden ayudar en lo que respecta al Piles, dándonos permiso si ampliásemos los tiempos, porque el Ayuntamiento autoriza a llevar allí un remolque para meter las piraguas. De todas maneras, se está buscando alguna solución técnica que permita estabilizar la lámina de agua del Piles. Tenemos pendientes reuniones con la Demarcación de Costas y con la Universidad. La Universidad se quiere implicar en buscar soluciones en la parte baja del río, para ampliar el tiempo de uso.

¿Cuántos socios tiene el Grupo?

Ahora mismo 39.000 y 4.500 en lista de espera. En 2025 y 2026 entraron algo más de 100 socios nuevos.

¿Y cuánto tiempo suele tardar al ingresar alguien que está en la lista de espera?

–Los primeros que entraron en 2024 llevaban 14 años esperando. Los últimos en entrar, diez. Hasta ahora había una cifra que marcaba el tope de socios aprobado por una asamblea, que son 39.051. Esa cifra va a haber que cambiarla. La población grupista está envejeciendo y para el futuro hacen falta niños, hay que decirlo claramente. Y si va a haber más oferta de plazas o instalaciones, a lo mejor sin masificar se puede replantear el aumentar el número de socios.

¿En cuantos?

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Tenemos que calcularlo. Además, cuando entran socios aportan una cuota de entrada, que contribuiría a la parte de fondos propios con la que queremos financiar la obra del nuevo pabellón multiusos en la zona norte. Un pabellón que también supondrá un desahogo de espacios. Con las ampliaciones el Grupo va a tener más capacidad. Donde había una piscina que ocupaban 800 al día, ahora habrá dos piscinas, un gimnasio y otras instalaciones. Se va a calcular cuánto aumenta su capacidad. n