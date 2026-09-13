Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar "El Fugitivo" de Gijón

Hay coincidencias que llaman la atención. Una de ellas tuvo lugar esta tarde, sobre las tres, en Gijón. Un matrimonio de policías nacionales fuera de servicio detuvo en la zona rural a un hombre que llevaba tiempo en busca y captura por haber perpetrado varios robos. Era lo que, en términos técnicos, se podría considerar un fugitivo de la justicia. Lo llamativo de todo, más allá de la heroica intervención, es el lugar en el que esta se produjo, puesto que los agentes, en su día libre, habían ido a comer al conocido llagar "El Fugitivo", en la parroquia de Vega.

Fue allí donde se produjo el arresto que permite sacar a este individuo, muy conocido en círculos policiales, de la circulación. Llevaba en búsqueda y captura cosa de un año.

Los hechos ocurrieron a media tarde. Parecía una jornada más de sol de este verano que ya se va en Vega. Muchos comensales, como cada fin de semana, optaron por un llagar histórico de Gijón para invertir su jornada dominical. Entre ellos, estos dos policías.

Según los testigos, la pareja se encontraba completamente fuera de servicio. Pero, en un momento dado, se percataron de la presencia de un hombre que les resultó familiar. Se trataba del detenido, el cual, según aseveran algunos de los presentes, se encontraba precisamente perpetrando un posible golpe contra el negocio hostelero.

Los dos agentes no se lo pensaron. Actuaron con rapidez y su determinación terminó en final feliz. Según explican los testigos, los policías dieron el alto al implicado, que podría estar detrás de varios robos en garajes, colegios y naves industriales, y procedieron a su detención. No lo puso fácil y tuvieron que maniatarlo, reducirlo en el suelo empleando la mínima fuerza necesaria y pedir rápidamente refuerzos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional, que se hicieron cargo del arrestado.

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Las pesquisas posteriores pudieron determinar que el hombre había llegado a Vega en un coche. Curiosamente, dicho coche se trataba de un vehículo robado. El implicado se encuentra ahora en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de El Natahoyo.