La visión de la alcaldesa, Carmen Moriyón, sobre los avances de Gijón: "Una semana que mide hechos"

Esta pasada semana, una serie de hechos convergentes ha puesto de manifiesto el imparable crecimiento de Gijón y cómo ese futuro ambicioso al que la ciudad aspira ha tomado forma con hechos y realidades. Desde nuevas inversiones hasta inversión récord en obra pública, tres ejes reflejados en acontecimientos de los últimos días confirman una tendencia que ya no admite discusión: Gijón vive un momento de transformación y avanza a velocidad de crucero.

La Europea, en marcha

La Universidad Europea comunicó a principios de semana el comienzo de las obras en la Pecuaria y la previsión de que su centro universitario estará listo en poco más de un año. Una inversión que supera los 30 millones y que se materializará en un campus de Ciencias de la Salud absolutamente puntero, preparado para recibir 400 estudiantes en su primer año y entre 2.000 y 3.500 una vez entre en pleno funcionamiento.

Gijón consolida así un proyecto fruto de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, diseñada e impulsada por este gobierno en tiempo récord. Hace tres años, la Pecuaria eran terrenos aislados y llenos de maleza. Hoy, son una realidad urbanizada con un centro universitario de prestigio levantando un campus.

Solo desde el sectarismo se puede discutir los beneficios de algo así, de una ampliación que conecta la ciudad y se integran en una trama urbana moderna y de una universidad privada de enorme prestigio y con vocación de integrarse en el tejido social de la ciudad desde el principio; dispuesta a aportar en campos como la investigación y la formación y, sobre todo, atraer a miles de jóvenes, muchos de los cuales afianzarán aquí su proyecto vital, nutriendo a la ciudad de talento y economía.

Inversión récord en los barrios

El jueves, El Coto inauguró la reforma de su Centro Municipal Integrado, unas obras que han permitido dar una nueva vida a un patio central antes sin uso y que ahora conforma un espacio privilegiado para los vecinos, con una grada imponente y útil que ya al día siguiente de ser inaugurada se convirtió en el punto central de las fiestas vecinales.

La obra, que supone la antesala de la inminente reforma de la plaza de la República, sitúa la inversión destinada al barrio de El Coto en los dos millones de euros. Una cifra que forma parte de los más 65 millones de euros en obras ya terminadas que en los últimos tres años han renovado por completo los barrios. Basta ver el dibujo actual de las obras ya finalizadas y su correspondiente inversión para entender la transformación de la ciudad. 21 millones en el oeste, 41 en el centro, 18 en el sur, 10 en el este o 24 en la zona rural. Un reparto equitativo en necesidades e histórico en cuanto a inversión que refleja el crecimiento de una ciudad pensada para quienes la habitan.

Aquellos que se llenan la boca con lo público y critican a este gobierno desde el sectarismo y los prejuicios, harían bien en salir de sus sedes y dar un paseo por la ciudad, contemplando las obras que este gobierno impulsa en cada barrio y que redundan en mejoras tangibles para la vida de los vecinos.

Quirón y Cabueñes, desbloqueados

La semana se cerró con la compra por parte de Quirón de las parcelas de Cabueñes y la confirmación de que la empresa irá para adelante con su proyecto en Gijón. Esta noticia supone dos beneficios igual de importantes para el futuro de la ciudad: el primero, blindar por fin los accesos al futuro Hospital de Cabueñes, para cuyo proyecto estas parcelas, vinculadas a Quirón por un convenio suscrito por el anterior gobierno socialista, eran fundamentales. Y en segundo lugar, porque la apuesta del gigante sanitario por Gijón supondrá para la ciudad una inversión de más de 50 millones de euros y la construcción de un hospital en Nuevo Gijón que aspira a convertirse en un centro referencia en el norte de España.

No hace tanto que Gijón miraba con cierta envidia otras ciudades a las que llegaban inversiones que transformaban y contribuían al crecimiento económico y social. No hace tanto que escuchar que una empresa iba a destinar 50 millones en una ciudad para crear un hospital puntero era siempre un éxito ajeno. Hoy en día, Gijón está en condiciones de aspirar a esas inversiones y a más que están por venir.

En cuestión de días, Gijón ha visto iniciar las obras de un proyecto y arrancar otro que, en conjunto, suponen más de 80 millones invertidos directamente en la ciudad. Gijón ha visto recuperar y reformar un espacio público pensado para los vecinos, que se añade a un esfuerzo inversor récord en barrios que supera los 65 millones en obras ya finalizadas. En definitiva, lo que esta ciudad presencia es el efecto de tres años de trabajo por parte de un gobierno municipal centrado en generar crecimiento; un gobierno convencido de que Gijón, efectivamente, merecía más; un gobierno que se mueve con hechos. Queda tiempo hasta final del mandato para que esta transformación cobre todavía una mayor dimensión. En ello trabajamos a diario.