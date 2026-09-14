Un acuerdo que podría ser histórico entre clubes de Gijón: El Grupo se interesa por usar las instalaciones del Chas

Además del aumento de capacidad que va a aportar la construcción del nuevo pabellón multiusos del Grupo Covadonga, que lleva a que su presidente Joaquín Miranda esté planteando ampliar el número máximo de socios que puede tener la entidad deportiva, tal y como recogió el propio Miranda en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, el presidente del mayor club sociodeportivo de Asturias también tiene en mente intentar alcanzar algún tipo de acuerdo para que los socios del Grupo puedan usar parte de las instalaciones del vecino Club Hípico Astur, el Chas.

El asunto se encuentra aún en una fase inicial ya que aún hay mucho que hablar, pero lo que sí destaca Miranda es que las relaciones entre las dos entidades son magníficas. Una realidad que no es de ahora sino que viene ya de unos cuantos años atrás, sobre todo a raíz de la creación de la delegación asturiana de Acedyr, la patronal de clubes sociodeportivos.

El Chas, no obstante, está actualmente en una encrucijada, barajando la opción de vender sus terrenos en Viesques a cambio de que una constructora les haga un nuevo club en otra zona de Gijón, o permanecer en el lugar que tradicionalmente han ocupado, siempre que el Ayuntamiento de Gijón les facilite el uso de Las Mestas para crear un circuito de hípica en el norte de España durante varios meses al año. Sería en este último caso en el que el Chas podría alquilar la gestión de sus instalaciones deportivas distintas de las hípicas, algo para lo que ya ha recibido ofertas, al igual que también ha recibido ofertas para la venta de sus terrenos.

"A nosotros no nos han dicho nada, pero sí que pensamos en ello", señaló Joaquín Miranda respecto al posible uso de instalaciones deportivas del Chas, distintas de las hípicas, por parte del Grupo. "No pensamos en comprar, sino en llegar a algún acuerdo para que nuestros socios puedan usar algunas de sus instalaciones, no las hípicas, sino las pistas de pádel, la piscina o ese tipo de cosas", agregó el mandatario grupista que, una vez más, remarca que las relaciones con el Chas son excelentes. De ahí que pueda concluirse que el plan que hay ahora encima de la mesa está muy lejos del que se tejió en 2016 cuando se planteó la absorción del Chas por el Grupo, algo que no llegó a materializarse.

Varios grupos inversores se han mostrado interesados en adquirir los 40.000 metros cuadrados que tiene en propiedad el Chas en Viesques, más la parcela de 20.000 metros cuadrados que también usa el club, pero que es propiedad de tres de sus socios. Un grupo inversor llegó a ofrecer 15 millones de euros a la sociedad Chas Gijón 2025, entidad que gestiona el Club Hípico Astur por sus 40.000 metros cuadrados. La entidad también ha recibido ofertas por la gestión de sus instalaciones deportivas, para el caso de que decidan quedarse. Una de las fincas que se estuvieron mirando para un posible traslado del club hípico es la finca de La Marruca, propiedad del Sporting y colindante a los campos de la escuela de fútbol de Mareo. Sería para dedicarlos a usos distintos a los deportivos. El Ayuntamiento ya dijo que se descarta una recalificación para pisos.

Una alternativa más para el Chas

El Club Hípico Astur ha recibido ofertas por la compra de sus terrenos y también por la gestión de sus instalaciones deportivas distintas de las hípicas, si deciden permanecer en Viesques. El Grupo Covadonga estaría interesado en alcanzar algún tipo de acuerdo para que sus socios pudieran utilizar instalaciones deportivas del Chas distintas de las hípicas, como son la piscina y las pistas de pádel. La dirección grupista tiene esta idea en mente, si bien aún no la ha puesto encima de la mesa a los directivos del Club Hípico Astur, entidad colindante con la que mantienen relaciones excelente.