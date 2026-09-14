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El alcalde de Ceuta agradece el apoyo de Gijón tras su concentración multitudinaria: "Tiene un valor incalculable"

Juan Jesús Vivas contacta con Carmen Moriyón para reconocer el apoyo a la ciudad autónoma: "Anima y da fuerza para seguir adelante"

Concentración en apoyo a Ceuta en Gijón.

Concentración en apoyo a Ceuta en Gijón. / Juan Plaza

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S. F. Lombardía

Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta, ha contactado por carta por con la regidora local, Carmen Moriyón, para agradecer el apoyo brindado a la ciudad autónoma tras la multitudinaria concentración frente al Ayuntamiento el pasado día 2. "Sentir su afecto y solidaridad, sentir su calor en las circunstancias que estamos viviendo, constituye un motivo de aliento y esperanza que nos reconforta, anima y da fuerza para seguir adelante", señala el político.

Vivas explica en su misiva que concentraciones como la realizada en Gijón tienen "un valor incalculable" y pide a Moriyón que haga extensivo el agradecimiento al ayuntamiento y a la ciudad. La carta se envió en la jornada de ayer domingo.

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El regidor ceutí asegura también que "ante uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente" él ostenta "el honor de servir a un pueblo que es ejemplo de madurez y que no pierde la entereza ni con el alma en vilo". Asegura que Ceuta es "un pueblo que ha forjado su carácter a base de coraje y valor para resistir". "Ceuta se mantiene en pie y no está dispuesta a rendirse. Juntos y unidos, con la solidaridad del resto de España, saldremos adelante", dice.

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