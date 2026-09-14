El alcalde de Ceuta agradece el apoyo de Gijón tras su concentración multitudinaria: "Tiene un valor incalculable"
Juan Jesús Vivas contacta con Carmen Moriyón para reconocer el apoyo a la ciudad autónoma: "Anima y da fuerza para seguir adelante"
Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta, ha contactado por carta por con la regidora local, Carmen Moriyón, para agradecer el apoyo brindado a la ciudad autónoma tras la multitudinaria concentración frente al Ayuntamiento el pasado día 2. "Sentir su afecto y solidaridad, sentir su calor en las circunstancias que estamos viviendo, constituye un motivo de aliento y esperanza que nos reconforta, anima y da fuerza para seguir adelante", señala el político.
Vivas explica en su misiva que concentraciones como la realizada en Gijón tienen "un valor incalculable" y pide a Moriyón que haga extensivo el agradecimiento al ayuntamiento y a la ciudad. La carta se envió en la jornada de ayer domingo.
El regidor ceutí asegura también que "ante uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente" él ostenta "el honor de servir a un pueblo que es ejemplo de madurez y que no pierde la entereza ni con el alma en vilo". Asegura que Ceuta es "un pueblo que ha forjado su carácter a base de coraje y valor para resistir". "Ceuta se mantiene en pie y no está dispuesta a rendirse. Juntos y unidos, con la solidaridad del resto de España, saldremos adelante", dice.
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