Ángela Trigueros, participante en el Incuna Film Feste de Gijón: "Todo el mundo va al cine, pero no conocen cómo se trabaja con materiales fílmicos"

Ángela Trigueros García (Albacete, 1984), especialista en cine industrial de la Filmoteca Española, participa en el Incuna Film Fest 2026, que se está desarrollando en el Centro Municipal de La Arena, en Gijón.

¿Qué propuesta trae?

Lo que queremos mostrar este año son la diversidad y las diferentes colecciones que tenemos en Filmoteca Española. Vamos a empezar con una colección de cine colonial, presentando la película "La industria del azúcar", una película de 1922 que coincide directamente con la etapa en la que España todavía tenía colonias en el norte de África, después de la conferencia de Berlín de 1885. También vamos a presentar la colección del director Antonio de Padua Tramullas. Es muy interesante, porque es un director que empezó a trabajar casi de la mano del inicio del cine, con muchas películas documentales de temas industrial y agrario. Y luego, por último, llevamos también algunas de las películas de la colección de No-Do. Obviamente los noticiarios surgen como todos bien sabemos desde una perspectiva que era ser la voz oficial del régimen que tuvimos después de la Guerra Civil. Entonces vamos a presentar cómo el cine industrial se mostraba desde esa perspectiva. Esto es lo que vamos a presentar este martes.

También presentan el resultado de una investigación vinculada con Asturias.

Eso será el miércoles, con la charla "¿Paisajes de España o Bellezas de Asturias? Es de un proyecto que se llevó a cabo hace unos meses en Filmoteca Española, de mano de Carmen Alonso, que es una estudiante de la Elías Querejeta Film Escola y que vino a hacer prácrticas a Filmoteca Española. Venía de Asturias y nos pareció muy interesante que hiciera la identificación de una obra que se conoce como "Paisajes de España", que hiciera una ubicación temporal, comprobación de los materiales, documentaicón del contenido. Porque realmente no sabíamos si había una película, o parte de una serie, que era "Paisajes de España" o si era otra película que se llamaba "Bellezas de Asturias". Fue un trabajo muy complejo de comprobar todos los materiales que teníamos. Trabajó con todos los fotoquímicos, y llegó a varias conclusiones muy interesantes, que se van a presentar en Incuna.

¿Qué descubrió?

En este caso teníamos un montón de rollos de materiales fotoquímicos pendientes de identificación y nos pareció que podía ser un proyecto muy interesante. Lo que descubrió Carmen Alonso y va a presentar este miércoles, es que hay materiales de varias películas que se cree que pueden ser "Paisajes de España" y "Bellezas de Asturias". Es verdad que la investigación no ha terminado, estamos en proceso de ahondar para poder identificar que efectivamente todos los materiales pertenecen a una u otra película y la idea es poder separarlos porque ahora mismo están todos mezclados. Se hizo un recorrido histórico reconociendo ubicaciones concretas, por ejemplo de Avilés y de Oviedo, y a raíz de ahí se llegó a la conclusión de que no eran la misma película. Aparecen zonas industriales, aparecen fábricas, aparecen personajes famosos, aparecen fiestas populares, a principios de siglo XX. También aparece la fábrica de Sidra El Gaitero, de Villaliciosa. Hay algunas partes que también muestran bailes y diferentes juegos, juegos tradicionales.

¿Cómo llegaron a la Filmoteca?

Nos las entregó Valle, Ballina y Fernández, que es la empresa propietaria de los materiales. La hipótesis que manejamos es que la productora fue la casa barcelonesa de Royal Films, que recibió el encargo de J. Calle y Compañía y que el Patronato de Turismo pudiera estar vinculado.

¿Cree que este tipo de trabajos llegan al público en general?

Para el público en general el cine desde instituciones pílmicas es un gran desconocido. Todo el mundo adora el cine y va al cine, pero no todo el mundo conoce cómo se trabaja con estos materiales fílmicos que se van encontrando y que forman parte del patrimonio a nivel estatal.