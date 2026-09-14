Arranca en Gijón el congreso de microbiología de los alimentos

El XXIV Congreso Nacional de Microbiología de los Alimentos arrancó este lunes en el recinto ferial Luis Adaro. La cita, impulsada por la Sociedad Española de Microbiología, reúne hasta este jueves en Gijón a expertos internacionales del sector.

En la inauguración, la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega, resaltó que "para nuestra ciudad es importante albergar congresos como este por lo que representan". "El programa que habéis preparado refleja muy bien hasta qué punto la microbiología de los alimentos está relacionada con algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo", aseveró Pumariega.

Algunos de los apartados en los que se incidirá durante el congreso son la seguridad alimentaria y los riesgos biológicos emergentes, las nuevas tecnologías de conservación, la microbiota y los probióticos, y la biotecnología y la sostenibilidad. Asimismo, pondrán el foco en la apliación de la inteligencia artificial y el "big data".

Noticias relacionadas

En su intervención, Pumariega se dirigió a los presentes para comentar que "ojalá el congreso sea un éxito desde el punto de vista científico, que estos días sirvan para intercambiar conocimiento, abrir nuevas líneas de investigación y crear nuevas colaboraciones; pero también que disfrutéis de vuestra estancia y que, cuando termine, os llevéis un buen recuerdo de Gijón".