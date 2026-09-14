El Arzobispado pone a la venta seis fincas y una rectoral en la zona rural gijonesa

El Arzobispado de Oviedo ha puesto a la venta parte del patrimonio que la Iglesia de Asturias tiene en la zona rural gijonesa. En concreto, la casa rectoral de la parroquia de Lavandera y la finca en la que estaba la vivienda parroquial de Granda, de la que solo quedan ruinas desde hace años. Una finca que se comercializa repartida en seis parcelas.En ambos casos, la administración diocesana que encabeza el Jesús Sanz Montes comunicó el proceso de venta en primer lugar a los feligreses de las dos parroquias directamente afectadas a través de notificaciones por escrito en los accesos a sus respectivas iglesias. El precio de venta de esas propiedades lo ha fijado el Arzobispado en base a una tasación oficial. La suma de lo que se pide por las fincas de Granda supera levemente los 1,2 millones y el inmueble de Lavandera se ha valorado en 215.000 euros.

E l Arzobispado no solo recurrió a un cartel a la puerta de la iglesia para anunciar su plan de venta en Granda. También a portales inmobiliarios donde se describen las condiciones de un terreno que está en el 2163 del camín de Mareo a Granda y que se distribuye en seis parcelas: tres se venden a 180.000 euros cada una, otra se ha tasado en 185.000 euros y las más caras tienen como precio 245.000 y 270.000 euros, respectivamente. En total, 1.240.000 euros. La superficie de las parcelas oscila entre los 2.117 y los 4.040 metros cuadrados con capacidad de edificar viviendas de entre 150 y 300 metros cuadrados.

Estos terrenos llevaban años ociosos y el Arzobispado decidió hace un tiempo tramitar una licencia municipal para su parcelación. Tras lograr ese permiso puso el suelo. En ningún caso el Arzobispado quiere realizar tareas de promoción inmobiliaria.

Una primera venta fallida

Sobre la rectoral de Lavandera ya se hizo a finales de agosto una primera subasta que quedó desierta por falta de ofertas. Así que la opción de adquirir la propiedad sigue abierta. En esa subasta el Arzobispado lo que ofertaba, según se indicó en el cartel que se colocó en la iglesia, era «un huerto o manso rectoral sito en el barrio de Tueya, parroquia de Lavandera, arciprestazgo y concejo de Gijón, de ochenta y seis áreas y setenta centiáreas de superficie dentro del cual se halla enclavada la casa rectoral». El precio mínimo de licitación se fijó en 215.000 euros.

Las condiciones de adquisición de la finca incluían el compromiso de que el comprador abonara los gastos e impuestos generados por la escritura pública de la operación. Además, y para poder participar en la subasta, era necesario presentar junto a la oferta un cheque bancario conformado de 43.000 euros ante la administración diocesana. Ese depósito se corresponde con el 20% del precio mínimo de licitación y se devolvería a todos los pujantes salvo al que se hiciera con la propiedad ya que tendría la consideración de parte del precio de venta. Sí se advertía a los interesados que ese dinero consignado no sería devuelto si finalmente el adjudicatario renunciaba a la compra.

El Arzobispado ha optado en Lavandera por deshacerse de manera total de la casa poniéndola a la venta. No ha sido así en otras ubicaciones. Por ejemplo, en Caldones la casa parroquial está alquilada. Los últimos párrocos que ejercieron en Lavandera no utilizaban esa residencia así que lleva años vacía. Algo que conlleva un alto grado de deterioro que obligaría al nuevo propietario a ejecutar algún tipo de reforma para poder entrar a vivir.

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Los nombramientos de párrocos oficializados el pasado julio por el Arzobispado convierten a Antonio Nistal en el párroco de Santo Tomás de Granda y a Fernando Velado en el de San Julián de Lavandera. Nistal tiene también a su cargos los templos de Nuestra Señora de Covadonga y San Julián de Roces y Velado también está al frente de San Vicente de Caldones.