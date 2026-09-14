El Botánico de Gijón ya tiene listo su programa de actividades para el otoño: "Es una estación en la que el jardín es un auténtico espectáculo"
Las propuestas giran en torno a la jardinería, la gastronomía y la artesanía
El Jardín Botánico Atlántico ya está listo para la llegada del otoño, una estación en la que se convierte en "un auténtico espectáculo", tal y como reivindicó este lunes el presidente del museo verde gijonés, Jesús Martínez Salvador. Desde el último fin de semana de septiembre, en el que se celebrará el I Foro de Voluntariado y el III Encuentro de Voluntariado, el Jardín Botánico ofrecerá una larga y variada ristra de actividades.
El Botánico despedirá el verano este próximo fin de semana con un curso de identificación taxonómica de abejas. Tras la cita de Voluntariado del 25 y 26 de septiembre, una cita que tendrá lugar en la carpa situada en la finca de La Isla y para la que ya hay inscritas 29 ONG, el jardín dará comienzo al mes de octubre con un taller de plantas bulbosas y una jornada nocturna de observación de polillas el día 3. A lo largo de los fines de semana de octubre habrá otras citas, entre las que no faltarán algunas clásicas como la visita "Las aves del Botánico", que se realizará el día 11.
Del 24 de octubre al 1 de noviembre habrá una programación especial de Samaín, que será presentada en las próximas semanas, al igual que el de la Semana de la Ciencia, que irá del 5 al 11 de noviembre. En diciembre, uno de los grandes atractivos será una jornada sobre "La sidra, su elaboración y su cata", que ofrecerá el enólogo Tano Collado de 12.00 a 14.00 horas.
Por otro lado, la antigua Escuela de Comercio acogerá el ciclo de charlas impulsadas por el Botánico. El jueves 24 de septiembre será el turno de Cristina Monge, que hablará sobre "Medioambiente y desinformación". El día 15 de octubre, Eduardo Barba protagonizará la conferencia "El paraíso a pinceladas". Por último, José Carlos Bouso pondrá el foco el 5 de noviembre en la "Botánica psicodélica. De las pinturas rupestres prehistóricas a la 'big pharma'". Las tres charlas arrancarán a las 19.00 horas en el salón de actos de la Escuela de Comercio. El plazo para inscribirse en las actividades del Botánico en otoño se abrirá este martes.
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