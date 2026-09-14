El dueño de "El Fugitivo", sobre el intento de robo que sufrió el llagar de Gijón en pleno servicio: "Si no llegan a detenerle habría entrado a robar de noche"

"Fue algo muy rápido, me dijeron que había una pelea y cuando salí vi que una pareja que estaba comiendo lo tenían reducido", recuerda Miguel Angones sobre la detención del fugitivo de la justicia que este domingo fue arrestado en el merendero "El Fugitivo", tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Angones regenta este conocido llagar de la parroquia de Vega que en pleno servicio de comidas dominical sufrió un intento de asalto por parte de un hombre que se coló por la puerta trasera.

No tuvo en cuenta este ladrón que al aparcar su coche, justo al lado, estaba estacionado el vehículo de un matrimonio de policías nacionales que se encontraban fuera de servicio y que habían acudido a comer. "Les llamó la atención su comportamiento y les sonaba el coche. Comprobaron la matrícula y vieron que era robado", detalla Angones que, mientras la pareja investigaba él no se había percatado de que esta persona estaba urdiendo un plan.

"Revisando las cámaras que tengo por todo el local, se ve como entra por la parte de atrás. Es raro, porque primero mira a ambos lados y luego se cuela en el almacén", explica, señalando que solo había bebidas "que no sé cómo iba a sacarlas a pie", apostilla y una oficina con una televisión. "Solo se llevó unas llaves que tenía por ahí", asegura el dueño del negocio que encontró el juego tirado en el suelo después de que el caco fuera detenido.

Angones desconoce que plan tenía el detenido para entrar así como si nada en el restaurante en pleno domingo y con las mesas abarrotadas, pero intuye que tenía un plan más elaborado que el de robar a plena luz del día. "Si no le llegan a detener lo más posible es que hubiera entrado por la noche", pronostica, añadiendo que desde hacía más de una década que no tenían un problema de este tipo. "La última vez nos forzaron la puerta, pero de eso hace ya muchos años", comenta.

Sin duda, la intervención de los agentes fuera de servicio fue crucial. "Los conozco y actuaron muy rápido, tanto para identificarlo como para detenerlo", rememora. La policía andaba tras la pista del detenido, sospechoso de robar en garajes, naves industriales y colegios y al percatarse la pareja de que el individuo cuadraba con las características del hombre al que estaban buscando y que el vehículo en el que llegó hasta el merendero era robado, procedieron a detenerle. La "pelea" a la que se refería Angones fue la intensa disputa de los agentes por detenerlo. El arrestado se resistió, pero finalmente fue reducido.

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"No hubo tanto revuelo en cuanto lo detuvieron, sino en el momento que se presentaron de la Policía Local y Nacional para llevárselo", asegura el hostelero que también agradece la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar el robo. "Nos tocó a nosotros como le podía tocar a otro local, pero por suerte estaban los agentes para intervenir", celebra Angones.