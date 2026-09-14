Los fiscales antidroga se reúnen en Gijón para trazar nuevas estrategias contra las bandas organizadas: "Estrangular económicamente a las mafias es lo más eficaz"

Gijón acoge durante estas jornadas el encuentro anual de fiscales antidroga que han tomado la sede de La Laboral para afrontar un futuro que se ve manchado por las redes y organizaciones criminales que operan en el país. Pese a que las cifras nacionales sobre las incautaciones y operaciones descendieron el año pasado, los datos van a la inversa en Asturias, con más de 800 kilos decomisados en 2025, trece veces más que el año anterior.

La primera reunión de este encuentro que durará tres días fue encabezada por la ovetense Rosa Ana Morán, fiscal jefe antidroga, que dio la bienvenida a los fiscales delegados que acudieron a la cita. "Venimos a reflexionar, discutir, tomar conclusiones y adoptar estrategias", explicó Morán, desvelando que el foco actual está puesto sobre la economía de las bandas organizadas. "Estamos sobre la persecución del blanqueo. Por supuesto, no paramos la investigación de incautaciones ni de redes, pero estrangular económicamente a las mafias es lo más eficaz actualmente", aseguró.

Morán lleva bajo su responsabilidad a una parte de la Fiscalía especializada en los delitos contra la salud pública y, en concreto, con el tráfico de drogas. Cuenta con más de quince fiscales en la sede y otros 31 delegados autonómicos que dan apoyo y para los que estos encuentros son fundamentales. "No se habla tanto de la soledad de los delegados y es por eso que juntarnos y vernos en momentos como este dan una mayor fuerza a la Fiscalía", aseguró Morán que sobre las últimas cifras asegura que el descenso de incautaciones no lleva consigo una explicación. "Lo que es cierto es que cada vez hay más cocaína en España y en Asturias. Hay más consumo y España es un país que, por su situación geográfica, es de paso de la cocaína que viene por el mar", añadió la fiscal antidrogas.

"La obsesión de la Fiscalía antidroga viene determinada por tratar de contribuir a revertir la amenaza actual de las organizaciones actuales que trafican con drogas, como plasma la estrategia y el plan de acción de la Unión Europea. Más de la mitad de las redes más delictivas de la Unión Europea participan en el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Aprovechan las rutas mundiales y la tecnología para crear estructuras sólidas", apuntó Morán que, por la contra, defendió el papel de la Fiscalía para que con "conocimiento y mapeo de las redes" se pueda combatir.

El acto de inauguración también contó con la participación del consejero de Justicia, Guillermo Peláez, que manifestó su disposición siempre presente para colaborar con la Fiscalía antidroga para acabar con "unos delitos que se aprovechan de las necesidades personales y sociales". "Estas jornadas hablan claramente del tipo de trabajo y compromiso que desarrolláis contra una delincuencia altamente organizada, compleja y transnacional", resaltó Peláez que también destacó la labor de los allí presentes.

El consejero remarcó el papel de la administración para trabajar en el "ámbito de la cohesión social, del desarrollo económico para que todos podamos disfrutar de las condiciones materiales de vida". "Asturias no es ajena a esta dinámica. La semana pasada conocíamos la memoria de la Fiscalía en la que se apreciaba un aumento en el número de incautaciones. El Principado colabora estrechamente en el ámbito de nuestras competencias que es proveer de medios materiales y humanos a la administración de justicia", aseguró el consejero.

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En esta primera jornada también participó Gabriel Bernal del Castillo, fiscal superior de Asturias, que acompañó a los participantes en la primera de las tres jornadas que tendrán en La Laboral de Gijón.