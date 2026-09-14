Gijón pisa el acelerador del futuro: la ciudad avanza en los frentes de los grandes proyectos

No le están sentando nada mal a Gijón estos primeros días de "vuelta al cole". La ciudad no ha necesitado ni ese periodo de adaptación que se da a los más pequeños que estrenan vida escolar para ver como se ejecutaban movimientos más que significativos en algunos de los grandes proyectos de futuro que hay en marcha. Y las previsiones es que las buenas noticias sigan llegando en las próximas semanas. Gijón ha colocado su pie con firmeza en el acelerador y no está dispuesta a levantarlo. Solo se necesita tener suerte y no derrapar en alguna mala curva, que experiencias en el pasado ya hubo.

El inicio del curso escolar sumaba en Gijón el arranque de los trabajos previos para que las máquinas empiecen a mover tierras en la parcela de La Pecuaria donde se instalará la Universidad Europea. Se trata de un proyecto que genera una inversión de 35 millones y calcula crear 350 empleos en lo que será un campus de Ciencias de la Salud con capacidad para 3.500 universitarios cuando esté a pleno rendimiento.

Ni los millones ni los empleos son sus únicos valores. Es también la primera universidad privada que se va a instalar en la ciudad, con lo que ello conlleva para la ampliación de la oferta educativa que tendrán a su disposición los gijoneses, y ocupa la primera parcela que se ha vendido del nuevo parque empresarial de La Pecuaria. La nueva pieza impulsada desde el Ayuntamiento para ampliar el engranaje de la Milla del Conocimiento.

Gijón tendrá el próximo curso una nueva universidad pero desde esta semana ya tiene un nuevo colegio . Y no es algo habitual estrenar un cole. Eso es lo que han podido hacer los 200 primeros alumnos del Xosefa Xovellanos, el ansiado colegio de Nuevo Roces. También se ampliará la oferta es las escuelas infantiles con el nuevo centro de 0 a 3 que se está rematando en El Llano. Otro barrio que supo lo que es festejar un estreno fue El Coto tras la reforma de su centro municipal.

Y de la educación y la vida de barrio a la sanidad. El viernes por la mañana – y tras varias semanas de tensiones que podían llevar al traste la operación por la negativa de un propietario– Quirón cerraba la compra de cuatro parcelas en Cabueñes. Cuatro firmas que pueden parecer poca cosa pero que suponen despejar el horizonte de los dos grandes proyectos que tiene Gijón en ese ámbito: la ampliación del hospital público de Cabueñes y la construcción de un hospital privado en Nuevo Gijón. Esas cuatro parcelas estaban comprometidas en el convenio urbanístico que el Ayuntamiento de Gijón firmó con Quirón en 2022.

Quirón compraba ese suelo en Cabueñes para cedérselo al Ayuntamiento que, a su vez, se lo dará al Principado que lo necesita para ejecutar los viales que se incluyen en el desarrollo del complejo sanitario de la zona y el Ayuntamiento, a cambio, le daba dos fincas en Nuevo Gijón para desarrollar una inversión de 50 millones es un hospital con un centenar de plazas. Este arreglo garantiza que ese suelo esté disponible antes de que acabe el año y llega poco antes de que, si se cumple lo anunciado por la consejería de Salud, salga a licitación lo que se ha dado en llamar Nuevo Cabueñes con un presupuesto de 147 millones.

A la espera de la intermodal

También para después del verano había comprometido el Ministerio de Transportes la licitación de la primera de las obras vinculadas al desarrollo de la estación intermodal de Moreda: el derribo del viaducto de Carlos Marx, con la reordenación del espacio en superficie y un nuevo entramado de colectores bajo tierra. Son algo más de 54 millones de euros. Más lejanos parecen otros compromisos con ese mismo Ministerio que tienen que ver con los accesos al puerto y la pacificación de la avenida Príncipe de Asturias en La Calzada como herencias del fallido vial de Jove.

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Sin salirse de la zona oeste, los próximos días serán claves para otro gran proyecto de ciudad, el de Naval Azul. La aprobación del plan especial supondrá encauzar de manera definitiva la conversión del suelo del viejo astillero de Naval Gijón en ese nuevo polo empresarial de economía azul que se fijó en el Plan General de Ordenación. Al tiempo que reordenar la trama urbana de El Natahoyo y genera nuevos equipamientos y espacios de uso ciudadano. Ese es el futuro. El presente es ese paseo ya abierto y que se ampliará en los próximos meses sumando una nueva franja al lado del Acuario.