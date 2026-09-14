Una joven herida y cinco coches implicados en un accidente en Gijón: el siniestro genera un enorme atasco
La colisión en cadena se produjo en la A-8, a la altura de Roces, en sentido Galicia
La colisión en cadena entre cinco vehículos ha generado este lunes, a última hora de la tarde, un enorme atasco en la A-8 a su paso por Gijón. El accidente, que se produjo en torno a las 20.25 horas a la altura de Roces, ha dejado una herida leve, que ha sido trasladada al Hospital de Cabueñes.
Según las fuentes consultadas, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta esta altura de la A-8 en sentido Galicia tras recibir el aviso del accidente. Estas mismas fuentes señalan que el siniestro vial consistió en una colisión por alcance entre cinco vehículos, con el resultado de una herida leve. En el lugar del siniestro estuvieron dos patrullas y el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del destacamento de Tráfico de la Benemérita en Gijón.
Finalmente, tan solo precisó atención por parte de profesionales de Ambulancias una ocupante de un vehículo. Esta afectada, de 25 años, presentaba dolores de espalda y cuello y fue trasladada a Cabueñes.
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