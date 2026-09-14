El hospital gijonés de Cabueñes da la bienvenida a los 450 estudiantes que realizarán prácticas en el área sanitaria III
"Aquí os encontraréis como en casa", les asegura María Luisa Sánchez a los alumnos
El salón de actos del Hospital Universitario de Cabueñes acogió en la mañana de este lunes el acto de bienvenida al nuevo curso académico, para el que en torno a 450 alumnos han elegido el área sanitaria III Oriente para realizar las prácticas de sus respectivos grados.
De esos 450 estudiantes, 43 son estudiantes de Medicina que realizarán su rotatorio clínico y otros 104 que harán sus prácticas en el área III durante el primer semestre. El resto de los alumnos son de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia.
El acto de bienvenida contó con la participación de la gerente del área sanitaria III Oriente, María Luisa Sánchez; el decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Alonso, y la vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Isabel Quirós. "Aquí os encontraréis como en vuestra casa", les aseguró María Luisa Sánchez a los jóvenes.
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