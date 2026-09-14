Inauguración de Hugo Fontela en la galería Llamazares

El artista Hugo Fontela (Grado, 1986) estrena este martes exposición en Gijón de la mano de la galería Llamazares. La muestra lleva como título "Pinturas de Invierno" y estará disponible hasta el mes que viene. El pintor, con una trayectoria ya larga y reconocida, se trae a la ciudad doce cuadros inspirados en una mata de lirios de su jardín. La galerista Diana Llamazares, por su parte, señala que la propuesta es "ambiciosa" y "de grandes formatos".

Fontela comenzó su formación pictórica en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés y en la Escuela de Arte de Oviedo y, después, vivió durante años en Nueva York. Hoy reside en Madrid. "Pinturas de Invierno" estará disponible hasta el 24 de octubre. La inauguración de este martes será a las 19.30 horas. Llamazares Galería destaca que es la primera exposición monográfica del artista en la región fuera del ámbito institucional. La colaboración, además, pone el broche a un vínculo que de la galería con el pintor que se inició hace casi una década en lo que por entonces era el inicio profesional de Fontela.