Inauguración de Hugo Fontela en la galería Llamazares
El artista regresa a su tierra con "Pinturas de Invierno" y con la que será su primera muestra monográfica en Asturias fuera del ámbito institucional
S. F. L.
El artista Hugo Fontela (Grado, 1986) estrena este martes exposición en Gijón de la mano de la galería Llamazares. La muestra lleva como título "Pinturas de Invierno" y estará disponible hasta el mes que viene. El pintor, con una trayectoria ya larga y reconocida, se trae a la ciudad doce cuadros inspirados en una mata de lirios de su jardín. La galerista Diana Llamazares, por su parte, señala que la propuesta es "ambiciosa" y "de grandes formatos".
Fontela comenzó su formación pictórica en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés y en la Escuela de Arte de Oviedo y, después, vivió durante años en Nueva York. Hoy reside en Madrid. "Pinturas de Invierno" estará disponible hasta el 24 de octubre. La inauguración de este martes será a las 19.30 horas. Llamazares Galería destaca que es la primera exposición monográfica del artista en la región fuera del ámbito institucional. La colaboración, además, pone el broche a un vínculo que de la galería con el pintor que se inició hace casi una década en lo que por entonces era el inicio profesional de Fontela.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar 'El Fugitivo' de Gijón
- Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína
- Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido
- Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”
- Dolor en Gijón por el fallecimiento de la abogada Conchita Reigada: 'Era una luchadora
- Más cambios en las primarias del PSOE de Gijón: Raja se echa a un lado y carga contra la dirección del partido
- El recuerdo del 11S de Jessica Suárez, la gijonesa que estaba en Nueva York con otros alumnos del IES Padre Feijoo: 'Esa noche iba a celebrar mis 18 años en las Torres Gemelas