Nuevas limpiezas en arroyos de Gijón para evitar inundaciones por crecidas

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado una nueva campaña de limpieza de arroyos en el concejo, esta vez, abordando el cauce del Meredal a su paso por Baldornón. Los operarios trabajan ya en la retirada de elementos que obstaculizaban el paso de agua, como troncos y restos vegetales, para "reducir el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas".

La campaña se está realizando en varios tramos, los más afectados. Todos ellos suman 370 metros para una actuación presupuestada en 13.500 euros. Las competencias para el mantenimiento de ríos en la zona rura de Gijón corresponden a la Confederación. El Ayuntamiento asume los tramos urbanos.

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La Confederación recuerda también que las limpiezas de ríos y arroyos "tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas", un problema que debe abordarse con una perspectiva más amplia y que obliga a no construir sobre zonas inundables. Este tipo de tareas, además, implican la recuperación y conservación de la vegetación de ribera, beneficiosa para los ríos, y la eliminación de especies invasoras.