Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

"El PSOE no tiene un problema de nombres, tiene un problema de credibilidad", opina el presidente del PP de Gijón

Andrés Ruiz defiende que el PSOE "vive en el pasado" mientras el PP mira al futuro

Andrés Ruiz, en el centro en la mesa, la inicio de la reunión de la Junta Local del PP.

Andrés Ruiz, en el centro en la mesa, la inicio de la reunión de la Junta Local del PP.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Castro

Gijón

"El Partido Socialista y la izquierda gijonesa no tiene un problema de nombres ni de siglas, tiene un problema de credibilidad y tiene un problema que parte de las faltas de respeto continuadas que han hecho a los gijoneses". El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, se expresó de esta manera en su intervención inicial en la apertura del curso político en su formación, que este lunes celebró una reunión de la Junta Local.

Ruiz lanzó críticas a los incumplimientos del gobierno central con Gijón, también al gobierno asturiano y resaltó que "tenemos que seguir gobernando Gijón", donde el PP gobierna en coalición con Foro Asturias.

Noticias relacionadas y más

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Seguir gobernando para "seguir impidiendo que en nuestra ciudad el socialismo vuelva, porque el socialismo ya no vive en el presente, y mucho menos en el futuro de nuestra ciudad, sino que lo que está haciendo es vivir en el pasado de sus rentas y en un Gijón que sólo existe en su imaginación y que no está para ellos", mientras el PP mira al futuro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar 'El Fugitivo' de Gijón
  2. Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína
  3. Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido
  4. Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
  5. El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”
  6. Dolor en Gijón por el fallecimiento de la abogada Conchita Reigada: 'Era una luchadora
  7. Más cambios en las primarias del PSOE de Gijón: Raja se echa a un lado y carga contra la dirección del partido
  8. El recuerdo del 11S de Jessica Suárez, la gijonesa que estaba en Nueva York con otros alumnos del IES Padre Feijoo: 'Esa noche iba a celebrar mis 18 años en las Torres Gemelas

"El PSOE no tiene un problema de nombres, tiene un problema de credibilidad", opina el presidente del PP de Gijón

"El PSOE no tiene un problema de nombres, tiene un problema de credibilidad", opina el presidente del PP de Gijón

Arranca en Gijón el congreso de microbiología de los alimentos

Arranca en Gijón el congreso de microbiología de los alimentos

Libertad provisional para la joven acusada por apuñalar a otra junto al viaducto de Carlos Marx en Gijón

Libertad provisional para la joven acusada por apuñalar a otra junto al viaducto de Carlos Marx en Gijón

Revés presupuestario: la falta de un edil de Foro impide la aprobación en el consejo de administración de las cuentas de Emulsa

Revés presupuestario: la falta de un edil de Foro impide la aprobación en el consejo de administración de las cuentas de Emulsa

El hospital gijonés de Cabueñes da la bienvenida a los 450 estudiantes que realizarán prácticas en el área sanitaria III

El hospital gijonés de Cabueñes da la bienvenida a los 450 estudiantes que realizarán prácticas en el área sanitaria III

El comité del hospital gijonés de Jove solicita una auditoría al Sespa: "Damos un paso más para velar por el cumplimiento de nuestros derechos"

El comité del hospital gijonés de Jove solicita una auditoría al Sespa: "Damos un paso más para velar por el cumplimiento de nuestros derechos"

El presidente de Ceuta agradece el apoyo de Gijón tras su concentración multitudinaria: "Tiene un valor incalculable"

El presidente de Ceuta agradece el apoyo de Gijón tras su concentración multitudinaria: "Tiene un valor incalculable"

Un rastro de sangre y la colaboración de los serenos, claves de la detención del presunto ladrón de una pastelería en el centro de Gijón

Un rastro de sangre y la colaboración de los serenos, claves de la detención del presunto ladrón de una pastelería en el centro de Gijón
Tracking Pixel Contents