"El PSOE no tiene un problema de nombres, tiene un problema de credibilidad", opina el presidente del PP de Gijón
Andrés Ruiz defiende que el PSOE "vive en el pasado" mientras el PP mira al futuro
"El Partido Socialista y la izquierda gijonesa no tiene un problema de nombres ni de siglas, tiene un problema de credibilidad y tiene un problema que parte de las faltas de respeto continuadas que han hecho a los gijoneses". El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, se expresó de esta manera en su intervención inicial en la apertura del curso político en su formación, que este lunes celebró una reunión de la Junta Local.
Ruiz lanzó críticas a los incumplimientos del gobierno central con Gijón, también al gobierno asturiano y resaltó que "tenemos que seguir gobernando Gijón", donde el PP gobierna en coalición con Foro Asturias.
Seguir gobernando para "seguir impidiendo que en nuestra ciudad el socialismo vuelva, porque el socialismo ya no vive en el presente, y mucho menos en el futuro de nuestra ciudad, sino que lo que está haciendo es vivir en el pasado de sus rentas y en un Gijón que sólo existe en su imaginación y que no está para ellos", mientras el PP mira al futuro.
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