Un rastro de sangre y la colaboración de los serenos, claves de la detención del presunto ladrón de una pastelería en el centro de Gijón

Sorprendente actuación de la Policía Local que ha detenido a un ladrón por un presunto delito de robo con fuerza tras atracar varios establecimientos hosteleros en el centro de Gijón. La colaboración de los serenos fue clave para dar con la pista de este hombre que estaba siendo seguido por los agentes y que fue encontrado herido y tras intentar asaltar otro local.

De noche, los agentes de la Policía Local pusieron sobre aviso a los serenos de Gijón sobre un individuo que era sospechoso de asaltar una pastelería en la calle Begoña. Fue sobre las dos de la mañana cuando uno de los trabajadores que velan de madrugada por la seguridad de los negocios a pie de calle informó a la policía, asegurando haber visto a una persona que encajaba con el perfil del ladrón que estaban buscando.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar donde vieron un rastro de sangre que, al seguirlo, llegaba hasta un local en la calle Palacio Valdés. Allí descubrieron, por la declaración del propietario, que el sospechoso había entrado en el establecimiento, que estaba sangrando y que fueron los empleados del negocio los que le acabaron expulsando por las condiciones que presentaba.

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La búsqueda del hombre concluyó en la estación de autobuses donde se lo encontraron con heridas en las manos y en la nariz y que no supo explicar a los policías. Estos lo detuvieron por un presunto delito de robo con fuerza, trasladándolo a dependencias policiales.