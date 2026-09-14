Revés presupuestario: la falta de un edil de Foro impide la aprobación en el consejo de administración de las cuentas de Emulsa

Primera reunión de un consejo de administración de las empresas del Ayuntamiento para sacar adelante los presupuestos del año que viene y primer, e inesperado, revés para el equipo de gobierno. La falta de uno de los consejeros que representan a los socios de gobierno –en concreto el forista Gilberto Villoria que no podía estar presente en la cita pero tampoco delegó su voto– hizo que no saliera adelante la propuesta económica de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa), que preside el concejal popular Rodrigo Pintueles. Foro y PP sumaron seis votos a favor y necesitaban siete ante las cinco abstenciones que sumaron PSOE, IU, Podemos y la Federación Vecinal y el no de Comisiones Obreras.

Aunque el paso por el consejo de administración es un trámite obligado quien verdaderamente aprueba los presupuestos es el Pleno. Así que existe la opción de convocar un nuevo consejo y repetir la votación o de buscar directamente la aprobación en el Pleno tras el visto bueno de la Junta de Gobierno. Aún no hay tomada una decisión.

La propuesta económica que Pintueles y su equipo llevó al consejo para el año que viene suma 58,3 millones entre los 55 millones del presupuesto de gasto corriente –un incremento del 3,9% sobre el actual– y 3,3 millones en el capítulo de inversiones. Es el presupuesto más alto de la historia de Emulsa. Igual que alta es la aportación del Ayuntamiento a la empresa que se eleva a los 30,2 millones sobre los 28,7 de este ejercicio. En su presentación ante los consejeros Pintueles dio cuenta de estas cifras pero también de las de los años anteriores para defender el gran compromiso del gobierno con la empresa. «Emulsa nunca dispuso de tantos medios y de tantos recursos. Nuestro único objetivo es dar un servicio a la altura de lo que nos demanda Gijón», defendió el edil popular.

Mayores costes de personal

En lo que tiene que ver con el presupuesto ordinario de gastos para el año que viene la partida más importante, con 37,2 millones, es la de personal. Nada raro si se tiene en cuenta que la plantilla media anual de la empresa se fija en 751 personas. Los gastos de personal crecen un 4,4%. Muy por debajo del 8% de subida que se ha estimado en los aprovisionamientos para hacer frente al precio del combustible, que es el 72% del gasto de esta partida que supera los tres millones de euros. Otra de las grandes cifras de gasto de Emulsa son los 9,2 millones para «trabajos realizados por otras empresas». El grueso es el dinero que se paga a Cogersa por el tratamiento de los residuos.

Por áreas, el desglose del gasto se corresponde con 24,4 millones para el servicio de recogida de residuos, 12,1 millones para la limpieza viaria, 10, 3 millones para el servicio de jardines, 7, 4 millones para limpieza de colegios y edificios públicos y 615.000 euros para el equipo de señalización. Todos los servicios suben aunque el que más es el de colegio con un 6,4%.

Renovación de contenedores

La aportación del Ayuntamiento para asumir todos esos trabajos alcanza los 30,2 millones. Este año esa aportación fue de 28,7 millones. Por otro lado, la gerencia de la empresa ha estimado en 24.045.000 euros el importe neto de la cifra de negocios: un 1% más que este año en base a los ingresos por la recogida de basura.

En lo que tiene que ver con el presupuesto de inversiones se van 2,3 millones a renovaciones –entre ellas las de contenedores de recogida de todo tipo de residuos– y poco más de un millón a nuevas compras. Aquí se incluyen, por ejemplo, 300.000 euros para una decapadora y otros tantos para unos 300 nuevos contenedores que ubicar en la zona rural. También hay previsto comprar nuevos vehículos eléctricos de trabajo para el servicio de higiene urbana y se reservan 50.000 euros para puntos limpios móviles y minipuntos limpios. El 70% de la inversión va a renovación de contenedores.