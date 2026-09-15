Abierta la solicitud para acceder a 17 viviendas de alquiler asequible en Gijón
Las inscripciones se realizan hasta el 21 de septiembre a través de la web de Casa 47
N. M. R.
Hasta el 21 de septiembre permanecerá activa la convocatoria de Casa 47 para acceder a 17 viviendas en régimen de alquiler asequible en Gijón. Las viviendas, que cuentan con unas dimensiones de entre 44 y 93 metros cuadrados, tienen un precio que oscila entre los 350 y los 716 euros, siendo la renta media de 7,73 euros por metro cuadrado.
Las personas interesadas tienen a través de la web de Casa 47 una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.
El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.
Para poder acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos netos conjuntos entre 16.800 y 63.000 euros, de entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por el Principado y nunca superará el 30% de la renta media del municipio.
Estas 17 viviendas en Asturias forman parte de una convocatoria más amplia que suma un total de 638 viviendas, recuperadas de la Sareb por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se ponen a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible en Valencia, Galicia, Cataluña y Navarra, además de Asturias.
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