Abierta la solicitud para acceder a 17 viviendas de alquiler asequible en Gijón

Hasta el 21 de septiembre permanecerá activa la convocatoria de Casa 47 para acceder a 17 viviendas en régimen de alquiler asequible en Gijón. Las viviendas, que cuentan con unas dimensiones de entre 44 y 93 metros cuadrados, tienen un precio que oscila entre los 350 y los 716 euros, siendo la renta media de 7,73 euros por metro cuadrado.

Las personas interesadas tienen a través de la web de Casa 47 una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para poder acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos netos conjuntos entre 16.800 y 63.000 euros, de entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por el Principado y nunca superará el 30% de la renta media del municipio.

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Estas 17 viviendas en Asturias forman parte de una convocatoria más amplia que suma un total de 638 viviendas, recuperadas de la Sareb por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se ponen a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible en Valencia, Galicia, Cataluña y Navarra, además de Asturias.