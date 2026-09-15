El Chas sopesa ampliar sus instalaciones hípicas de Gijón a costa de los espacios que tiene para otros deportes

La sociedad propietaria del Club Hípico Astur, Chas Gijón 2025, analizará la posibilidad de acometer una reordenación de las instalaciones del club en Las Mestas, eliminando todas las dedicadas a actividades deportivas ajenas a la hípica, para ganar espacio para potenciar esta última. El objetivo sería que el club dispusiera de instalaciones propias para acoger un circuito ecuestre en el norte de España varios meses al año, ante las reticencias del Ayuntamiento a cederle las instalaciones de las Mestas durante el verano, que había sido la primera idea.

Así lo indicó ayer el presidente de Chas Gijón 2025, Jesús Kocina. El Chas no contempla, por tanto, la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo con el Grupo Covadonga para que los socios de este último usen instalaciones no hípicas, propuesta que el presidente grupista, Joaquín Miranda, lanzó a través de LA NUEVA ESPAÑA.

El Chas recuperó hace meses la gestión de esas instalaciones deportivas, como la piscina y las pistas de pádel, que durante un tiempo habían sido gestionadas por la cadena Metropolitan. Desde entonces recibió ofertas de otras cadenas por hacerse cargo de esas instalaciones.

Al mismo tiempo, inversores se mostraron dispuestos a adquirir los 40.000 metros cuadrados que tiene el Chas en Viesques y los 20.000 aledaños de una parcela propiedad de tres socios, para destinarlos a fines distintos de los deportivos. La solución por la que se opte –vender o mejorar las instalaciones actuales– lo será para los terrenos propios del club y para la parcela de los tres socios.

Vender, a condición de que les construyan un club en condiciones en otra zona de Gijón es una de las alternativas. Ahora también se plantea quedarse en Viesques pero con cambios sustanciales, centrándose en la hípica, que puede duplicar el espacio disponible para la misma a costa de otras instalaciones deportivas que se eliminarían, explica Kocina.

El presidente de Chas Gijón 2025 está a la espera de que le entreguen un informe con las propuestas para potenciar la hípica en los terrenos actuales del club. Un informe que someterá primero a la consideración del Consejo de la sociedad que preside y posteriormente de la junta de accionistas que podría celebrarse a finales de septiembre o principios de octubre.

Acceso a las instalaciones del Chas. / Marcos León / LNE

Además de haber recibido ofertas verbales para adquirir los terrenos del Chas –una de ellas planteó pagar 15 millones de euros por los 40.000 metros cuadrados–, la sociedad propietaria de los activos del club también ha recibido la propuesta de un grupo inversor extranjero para entrar en su accionariado, alternativa que no está claro que vayan a aceptar los socios actuales.

"Si se cogen todos los metros posibles donde estamos ahora para la hípica, serían casi el doble de los que se dedican actualmente", explica Kocina, quien apunta que entre otras actuaciones se construirán entre 300 y 400 boxes para poder organizar concursos y el circuito hípico del norte de España, sin depender de Las Mestas.

No obstante, el presidente de Chas Gijón 2025 apunta que están abiertas distintas opciones y que lo primero que tendrán que decidir los accionistas de la sociedad es si el club se mantiene en su ubicación actual o si se traslada vendiendo los terrenos. En el caso de permanecer, Kocina mantiene vivo su proyecto de construir también un hotel vinculado a actividades deportivas, que alojaría a los jinetes que participen en los concursos y, el resto del año, podría alojar a deportistas que acudan a Gijón a algún evento en el Grupo Covadonga, señala.

"Cuadrar las cuentas"

Sobre los cambios que se avecinan en el Chas, Kocina explica que "esto ya no es un club sin ánimo de lucro, es una empresa y hay que cuadrar las cuentas y se obtendrán más recursos con un buen circuito hípico del norte de España". Tener suficientes boxes propios es clave para que esos números salgan.