La chef gijonesa Lara Roguez llevará la gastronomía asturiana a Kazajistán

La chef asturiana Lara Roguez, propietaria del restaurante Abarike de Gijón, representará a España en la Almaty Gastro Week 2026, uno de los encuentros gastronómicos internacionales de referencia de Kazajistán, que se celebrará del 21 al 26 de septiembre en Almaty.

Roguez participará en el programa profesional del evento con una ponencia y será la encargada de elaborar un menú especial de platos de autor para la cena de clausura. La cita reunirá durante una semana a cocineros internacionales, profesionales de la restauración, prensa especializada y representantes de la gastronomía kazaja, con actividades centradas en la cocina contemporánea y el intercambio entre diferentes culturas gastronómicas.

Conocida como "la chef del Cantábrico", Roguez fue reconocida como Chef del Año 2020 por la World Chefs Association y ha desarrollado en Abarike una propuesta centrada especialmente en pescados y mariscos, con especial atención a la trazabilidad y la sostenibilidad de los productos. Su participación en Almaty supone un nuevo paso en la trayectoria internacional de la cocinera gijonesa, que llevará hasta Kazajistán una muestra de la identidad gastronómica del Cantábrico y de la cocina española.