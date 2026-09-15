Empiezan los movimientos de tierra por la Europea, que ya busca alumnos para Gijón con titulaciones bilingües, varios laboratorios y salas de simulación

Con sus obras recién iniciadas, la Universidad Europea ya se promociona en busca de alumnos para su nuevo campus en Gijón de cara a abrir sus puertas en el curso de 2027-2028. El llamado Centro Universitario Universidad Europea de Asturias ya admite solicitudes online de interesados para recibir información sobre el futuro plazo de matrícula y señala que al menos dos de sus grados, Odontología y Psicología, se impartirán en español y en inglés, así como que el campus asturiano tendrá varias salas de simulación y laboratorios científicos. Ayer, las máquinas ya trabajaban en La Pecuaria con el movimiento de tierras.

Tal y como ya había anunciado la empresa, la Europea desembarcará en Gijón con cuatro titulaciones en el primer curso: las dos ya citadas, Odontología y Psicología, y también Medicina y Farmacia. A estos grados se sumarán los de Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia en el segundo año. Cuanto toda la oferta educativa esté desplegada, se estima que el campus gijonés acogerá a unos 2.000 alumnos.

El proyecto didáctico se promociona con la promesa de que el campus contará con varias estancias de docencia práctica, algunas de ellas ya anunciadas, como el hospital simulado que la Europea comunicó que implantaría en la ciudad cuando trascendió su interés por implantarse en Asturias. En el listado de instalaciones que publicita ahora en su web, la empresa señala que el campus contará también con una farmacia simulada y con laboratorios de ciencias básicas, disección, odontología y simulación clínica.

La Europea aclara que su centro está autorizado por el Principado y que el campus se diseñará con aulas que permitan "reproducir situaciones reales del sector sanitario" y "practicar en un entorno seguro y controlado antes de trabajar con pacientes reales".

Defiende también la empresa su futuro plan de formaciones prácticas, una hoja de ruta pendiente de dar a conocer oficialmente, pero que desde hace meses tiene a la entidad en conversaciones con hospitales privados y concertados de la ciudad. Todo apunta a que el listado de opciones será amplia, porque la entidad señala: "Contamos con convenios con hospitales, clínicas, farmacias y centro sanitarios públicos y privados en toda la región de Asturias". Así, parece que la entidad recurrirá también a centros adscritos al sistema público, una colaboración que ya se anunció que realizará la Universidad Nebrija desde Avilés con el Hospital de Jarrio y los centros de salud de Luarca, Navia y Vegadeo.

Se estima que la llegada a la Europea a Gijón generará más de 350 empleos. Parte de ellos serán los docentes, que la Europa anuncia que serán "profesores que siguen ejerciendo su profesión" y que compaginarán la enseñanza con su carrera. También se pretende que alumnos de distintas titulaciones compartan algunas aulas de sesiones prácticas para "comprender mejor la realidad de la atención sanitaria".

La Universidad Europea comunicó el miércoles de la semana pasada el inicio de las obras de su nuevo campus en su parcela de La Pecuaria. Es el primer proyecto en firme de la reciente ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Los trabajos se centrarán estas primeras semanas en movimientos de tierras, ya muy activas desde esta semana, y llegan tras haber otorgado el Ayuntamiento en agosto la licencia de obras. El campus ha sido diseñado por Magén Arquitectos y el estudio de la asturiana Verónica Durán Sela y se desplegará por una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, un terreno cuadrangular y que linda con la avenida de la Pecuaria. Buena parte de la finca se destinará al edificio docente como tal, que será "modular y flexible" y que ocupará unos 8.000 metros.