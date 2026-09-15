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De la EPI de Gijón a Polonia para triunfar con el rover "Tras2": el equipo "4Space Uniovi" se consolida en la competición europea como el mejor equipo español

Los estudiantes de la Universidad de Oviedo terminan en undécima posición en la cita celebrada en Cracovia

El equipo de &quot;4Space Uniovi&quot;, en Cracovia, durante el European Rover Challenge 2026.

El equipo de "4Space Uniovi", en Cracovia, durante el European Rover Challenge 2026. / LNE

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Nico Martínez

El equipo universitario "4Space Uniovi", liderado por estudiantes de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, ha alcanzado la undécima posición en la final del European Rover Challenge (ERC), celebrada en la ciudad polaca de Cracovia. En esta edición, los jóvenes han participado con su rover "Tras2" y han logrado consolidarse como el equipo español mejor clasificado en la competición.

El equipo de la Universidad de Oviedo alcanzó una puntuación final de 1.865,5 puntos con su "Tras2", el astromóvil que habían desarrollado durante el pasado curso entre alumnos de distintas titulaciones.

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Con este resultado, los jóvenes asturianos han logrado una importante mejora respecto a la edición de 2025, cuando completaron su primera participación en una final del European Rover Challenge, finalizando en la 19.ª posición con 1.069,32 puntos. Solo un año más tarde, el equipo ha escalado ocho posiciones y ha aumentado su posición en 796,18 puntos, un 74,5%.

El responsable del área de Ciencia de "4Space", Juan Antonio de Abol-Brasón, resalta que "este año el nivel general ha subido enormemente". "Pruebas y puntuaciones que el año pasado te permitían estar peleando por los primeros puestos este año ya no eran suficientes. Para nosotros, haber aumentado tanto nuestra puntuación y haber conseguido acercarnos a equipos con mucha más experiencia demuestra que estamos avanzando en la dirección correcta", asevera

Por su parte, otro de los participantes, Alejandro Trabanco, añade que "el 11.º puesto es importante, pero para nosotros lo más relevante es cómo hemos llegado hasta él". "El rover que presentamos este año es mucho más completo y fiable, hemos mejorado nuestra preparación de las pruebas y hemos aprendido muchísimo de los errores del año pasado. Estar ya tan cerca del top 10 nos demuestra hasta dónde puede llegar un equipo de estudiantes cuando se le da la oportunidad de desarrollar un proyecto real desde cero", desarrolla.

A lo largo del pasado curso, el equipo incorporó mejoras en el "Tras2" en áreas como la navegación autónoma, control, comunicaciones, potencia, brazo robótico, sistemas de muestreo y experimentación científica. Asimismo, llevaron a cabo pruebas integradas y simulacros previos a la competición, con el objetivo de aumentar la fiabilidad del rover y preparar al equipo para las diferentes misiones.

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Esta prueba europea enfrenta cada año a equipos universitarios internacionales en diferentes misiones inspiradas en futuras operaciones robóticas sobre la superficie de Marte. Ahora, el equipo "4Space Uniovi" espera continuar evolucionando para reducir la distancia con los mejores equipos europeos.

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