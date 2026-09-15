El FICX suma once nuevas películas y destacará el trabajo de la argentina María Silvia Esteve

Segundo adelanto del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). La sección "Albar" contará con dos filmes ya aclamados, "Shame and Money" y "The Dreamed Adventure", galardonados en el Sundance y Cannes, respectivamente, y competirán por lo tanto con el ya anunciado nuevo filme de Hong Sangsoo, "Nowhere to Lay My Eyes", y con "I See Buildings Fall Like Lightning", de Clio Barnard. "Shame and Money" supone el regreso de Visar Morina a su Kosovo natal y "The Dreamed Adventure" permitirá volver a Gijón a la directora Valeska Grisebach, que hace dos décadas ya se llevó premio en el FICX con "Longing". El Festival, además, anuncia que dedicará uno de sus "focos" a la argentina María Silvia Esteve.

Morina ya se hizo con el Gran Premio del Jurado del World Cinema Dramatic en Sundance y con el CineMasters Award al mejor largometraje del Festival de Múnich. "Shame and Money" vivirá en Gijón, ahora, su estreno español. Es su tercer largometraje y en él se cuenta la historia de Shaban, un ganadero incapaz de mantener su negocio y que se traslada con su familia a Pristina en busca de un trabajo en la ciudad. Por su lado, Grisebach se trae a Asturias su cuarta película, en la que se narra una operación ilegal de compraventa de combustible.

Este segundo adelanto del FICX incluye once nuevos títulos. Además de los dos ya citados, en la sección de "Retueyos" competirán dos debuts interesantes. Uno, "Honey Bunny", la ópera prima del croata Igor Jelinović, ya premiada en el Festival de Pula, y que cuenta un drama familiar. El filme se estrenará a medias en el FICX y en la Mostra de Valencia Cinema del Mediterrani. El otro debut anunciado es el de Katharina Rivilis, que lanza su primer largometraje, titulado "I´ll Be Gone in June". Lo produce Wim Wenders y se presentó en Un Certain Regard, en Cannes. La película muestra a Franny, una adolescente alemana que llega a Nuevo México.

En "FICX Premiere" se presentará al conocido Jia Zhangke, que estrena en España "Torino Shadow" tras su paso por Cannes. El filme forma parte de "Torino Encounters", una iniciativa del Museo Nazionale del Cinema de Turín que invita a cineastas contemporáneos a trabajar con el museo y sus fondos. En la misma sección se presentará "Sense of Water", el nuevo trabajo del premiado Mohammad Rasoulof, y en el que sigue a un escritor iraní exiliado en Alemania. Además, en "FICX Premiere" se proyectará "Heysel 85", de Teodora Ana Mihai, ya premiada en el BAFICI de Buenos Aires. En la pieza reconstruye la tragedia ocurrida en la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y Juventus en mayo de 1985.

Gracias a la sección "Esbilla" volverá a Gijón después de más 20 años Christophe Honoré. Lo hará para estrenar "Orange-Flavoured Wedding", un filme con un elenco integrado por, entre otros, Adèle Exarchopoulos y Vincent Lacoste. En la misma sección compiten Biljana Tutorox y Petar Glomazić con "To Hold a Mountain", Guillaume Massart con "La détention" y Emma Boccanfuso con "Saudades Eternas".

María Silvia Esteve, por último, tendrá su propio homenaje en el FICX y en colaboración con LABoral Centro de Arte y "Lost & Found Films". Se proyectarán "Silvia" (2018), "Criatura" (2021), "The Spiral" (2022) y "Mailin" (2025). El día 20 de noviembre, además, habrá un conversatorio entre la argentina y la también cineasta Natalia Grande, moderado por Ramón Rey. Esteve mostrará, además, materiales y trabajos inéditos, entre ellos una película corta. Se espera que este "foco" se vuelva después itinerante y que pase por otras salas. "Mailin", además, se estrena en España a finales de ese mismo mes.