Gijón refuerza con 67,5 millones a sus empresas municipales, con las mayores subidas en vivienda y promoción económica

La concejalía de Hacienda, que lidera la forista María Mitre, ha fijado el apoyo a la red de empresas municipales en uno de los ejes estratégicos pioritarios de su diseño presupuestario para el año que viene, el último del actual mandato ya que hay elecciones el próximo mes de mayo. Así, de las cuentas del Ayuntamiento saldrán en dirección a las partidas de ingresos de los presupuestos de las empresas municipales algo más de 67,5 millones de euros.

En concreto, 67.538.700 euros es el número que se incluye en el documento recién cerrado por el equipo de Mitre. Un documento aún con algún fleco pendiente de cara a alcanzar la cifra final del presupuesto municipal para 2027 que estará entre los 324 y los 325 millones de euros. El más alto de la historia.

Esos 67, 5 millones que servirán para mantener y reforzar los servicios públicos que el Ayuntamiento da a través de su entramado de empresas suponen un crecimiento del 2,11% sobre lo cuantificado para este 2026. En millones son 3,1 millones más. Si la comparación se hace con el presupuesto de 2025 ese incremento es de algo más de 4,5 millones.

Son dos de las empresas consideradas "pequeñas" dentro del Grupo Ayuntamiento donde la subida porcentual del dinero que les transfiere su socio único es más relevante . A la Empresa Municipal de Promoción Empresarial y Turística (PETSA) –aunque más conocida por sus marcas Gijón Impulsa y Visita Gijón–se van 5.227.200 euros y a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) otros 7.094.400 euros. Esas aportaciones suponen incrementos del 11,13% y 9,44%, respectivamente.

La situación de Divertia

La tercera "pequeña", Divertia, recibirá del Ayuntamiento 7.798.100 euros. Es una subida de 3,35% para la empresa encargada de organizar los festejos populares y gestionar el teatro Jovellanos y el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Divertia está ahora mismo pasando un momento complicado tras el cese de anterior equipo gestor tras detectarse que desde la presidencia, el edil no adscrito Oliver Suárez, había firmado unos contratos de conciertos que tenían que haber pasado por el consejo de administración. Al cese de Suárez siguió el del gerente. Ahora mismo el nuevo responsable de la empresa es el edil forista Jesús Martínez Salvador en solitario.

¿Y que pasa con las tres grandes empresas municipales? Bueno en concreto con las dos que reciben dinero del Ayuntamiento ya que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) carece de este tipo de aportaciones. La mayor aportación es para la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), que recibiría algo más de 30,2 millones. Una incremento del 2,17% sobre lo que se le dio este año. La aportación a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) se traduce en 17.181.000 euros, que supone una subida del 3,62 sobre lo que se le presupuesto este año.