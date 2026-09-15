El hospital gijonés de Cabueñes abrirá en los próximos meses su sala de simulación clínica

El Hospital Universitario de Cabueñes contará en los próximos meses con su primera sala de simulación clínica. El espacio, que ya cuenta con algunos de los materiales necesarios, estará ubicado en una de las salas que hasta ahora había formado parte de la biblioteca. Precisamente, el hospital ya liberó este año una de esas zonas que servían para almacenar libros para trasladar desde la sexta planta al hospital de día médico junto a la planta 0, junto a la biblioteca, lo cual ha resultado clave para poder contar con un mayor número de puestos, aumentar la actividad sanitaria y aportar "una mayor confortabilidad" a pacientes y profesionales.

La biblioteca del Hospital de Cabueñes. / LNE

El siguiente objetivo que se han marcado en Cabueñes en esa zona es poner en marcha la sala de simulación clínica en otra sala que hasta ahora también había servido para almacenar material bibliotecario. La sala de simulación clínica estará entre el hospital de día médico y la biblioteca, que acaba de reabrir tras más de medio año cerrada con motivo de esas obras para reorganizar espacios.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, en el Hospital de Cabueñes estaba activo desde hace meses un proyecto para dar comienzo a la actividad de una sala de simulación clínica, un espacio que demandaban desde servicios como Medicina Intensiva.

Ahora, en Cabueñes ya se encuentran ultimando las claves de una sala que servirá para realizar numerosas actividades de docencia y de formación continuada de profesionales.

En estas salas, los profesionales sanitarios tienen la posibilidad de imitar con gran detalle distintos escenarios de la atención médica en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en salas de Urgencias y reanimación, en quirófanos equipados con tecnología real o en habitaciones convencionales de hospitalización. Con esta novedad, Cabueñes ganará un espacio que resultará clave para "recrear de forma realista" esos entornos sanitarios para que los profesionales y los estudiantes puedan entrenar destrezas médicas antes de llevarlas a la realidad con los pacientes del hospital.

De esta forma, el Hospital de Cabueñes confía en contar en los próximos meses con una sala que tendrá como finalidades entrenar emergencias, poder reducir errores y probar aparatos médicos nuevos. Más allá del personal sanitario, está previsto que esta sala también sirva para la formación del personal no sanitario, con el objetivo de tener conocimientos sobre ciertas emergencias que pueden ocurrir en el entorno hospitalario. "Va a suponer un salto de calidad", aseguran profesionales del principal centro médico gijonés.

Por otra parte, en el Hospital Universitario de Cabueñes ya está funcionando con total normalidad desde principios de septiembre la biblioteca médica. Este servicio "único" a nivel regional, que cuenta con alrededor de 6.000 libros para pacientes y profesionales, se encuentra abierto en horario de 8.30 a 14.30 horas de lunes a viernes.

La biblioteca, en la que continúan como responsables Ángel Mones y María Luz Carrelo, no paralizó su actividad mientras se llevaron a cabo las obras para reorganizar espacios de cara a la apertura del hospital de día médico y de la sala de simulación clínica.

Desde principios de año, debido a esas labores, Mones y Carrelo se encargaron de llevar a las habitaciones de los pacientes los libros que solicitaban a través de un código QR que les facilitaban las enfermeras. De esa forma seguirá funcionando la biblioteca, a la que ya sí pueden acudir los profesionales del hospital para avanzar en sus estudios e investigaciones.