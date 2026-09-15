Hugo Fontela ya luce en Gijón su mirada más asturiana con "Pinturas de invierno": "Es una exposición que tiene la vocación de transmitir el alma de nuestra región"

Rodeado de familiares, amigos, compañeros de profesión y admiradores de su obra, el artista Hugo Fontela inauguró este martes en la galería Llamazares su muestra "Pinturas de invierno", compuesta por doce cuadros inspirados en una mata de lirios de su jardín. "Son las últimas piezas que pinté durante el invierno y todas tienen la vocación de transmitir el alma asturiana, con protagonismo para el verde y haciendo una exaltación de la naturaleza", resaltó el autor de la exposición en un acto en el que agradeció el apoyo que siempre ha encontrado a lo largo de su carrera en la galería Llamazares.

Así es la muestra con la que el artista regresa a su tierra / Juan Plaza

Pese a que ese vínculo se ha mantenido intacto durante las dos últimas décadas, plasmar esa relación poniendo en marcha una exposición en la galería gijonesa se ha hecho esperar hasta ahora. "Le conocemos desde que era un chaval. En 2013 habíamos empezado a hablar para realizar una muestra en 2014, pero al incorporarse a la galería Malborough no fue posible. Finalmente, esta espera ha tenido recompensa en esta exposición que representa lo que buscábamos de Hugo", desarrolló Diana Llamazares, quien al igual que su madre, Gema, se mostró "muy orgullosa". "Es una suerte como asturianas tener artistas que nos representen tan bien", agregó.

Las doce obras de "Pinturas de invierno" se encuentran distribuidas entre los diferentes espacios de la galería Llamazares. En la planta superior están tres de las obras y un mensaje que reza "Mis cuadros son imágenes borrosas, paisajes de mi recuerdo, sedimentos de la memoria". A medida que el visitante baja hacia la planta baja, puede observar encima otra de las pinturas encima de las escaleras. El resto de los cuadros están abajo, donde se genera un rico contraste entre obras de mayor y menor tamaño. La más pequeña, realizada en óleo sobre papel, tiene una dimensión de 105x75 centímetros, mientras que la más grande, en óleo sobre tabla, alcanza los 200x260. "Estoy muy ilusionado. La muestra funciona muy bien en este espacio porque fue pensada para él", subrayó Fontela.

En la inauguración también intervino la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes, Vanessa Gutiérrez. "Es un momento maravilloso. Hay que darle las gracias a Hugo por su sensibilidad y por una vocación insólita por su precocidad. Recuerdo cuando se marchó a Nueva York con 18 años y, desde entonces, hemos seguido su trayectoria con el deseo ferviente de que esto fuera una realidad", aseguró la consejera. Por su parte, el historiador del arte Santiago Martínez, autor del texto del catálogo de la exposición, incidió en que "escribir sobre Hugo ha sido un reto importante".

En la galería Llamazares también estuvieron como asistentes, entre otros, la directora general de Igualdad del Ayuntamiento, Goretti Avello; la directora de Laboral Centro de Arte, Semíramis González y la exalcaldesa Ana González. Tampoco faltaron otros invitados como el conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias, Gabino Busto, o el pintor Edgar Plans. "Espero que vaya todo muy bien en esta exposición. Siempre me encanta ver sus obras. Aunque ahora parezcan más sencillas, hay un estilo personal y más sentimiento y vida dentro de ellas", culminó Plans.

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La muestra "Pinturas de invierno" estará disponible hasta el 24 de octubre en la galería Llamazares. Los horarios son, de lunes a viernes, de 11.30 a 14.00 horas, y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.30 a 14.00 horas.