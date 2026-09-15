Miguel Dalmau gana el Premio de Novela Café Gijón con "La reina de Cuba"

El escritor Miguel Dalmau Soler ha recibido el galardón Premio de Novela Café Gijón 2026 por su obra "La reina de Cuba", según el fallo hecho público en el centenario Café Gijón del Paseo de Recoletos, en Madrid. El jurado, presidido por Mercedes Monmany, destacó el estilo "ágil, torrencial y lleno de autenticidad" de la novela, que construye "una fascinante geografía literaria" entre la Cuba prerrevolucionaria y la España de la posguerra.

Un viaje a través de la memoria

La obra parte de una mujer que agoniza en una clínica y de su hijo, que busca refugio en las historias que ella le contaba sobre su infancia en la Cuba de los años cuarenta. A través de la memoria, el protagonista reconstruye la vida de su madre, desde su infancia en las Antillas hasta su regreso a la España de posguerra y su lucha por vivir en libertad y convertirse en artista.

El jurado señala que no se trata tanto de una biografía canónica como de "la reconstrucción de un personaje complejo y lleno de matices". La novela es, además, un homenaje a las mujeres de la posguerra y el retrato de una mujer marcada por su vínculo con Cuba.

Dalmau, que inició estudios de Medicina antes de dedicarse a la escritura, es autor de novelas como "La grieta", "El reloj de Hitler" y "Las cenizas de Berta", esta última ganadora del Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro 2025. También ha publicado biografías de autores como "Los Goytisolo", "Jaime Gil de Biedma", "Julio Cortázar" y "Pasolini".

76 ediciones de un premio histórico

El galardón, organizado por el Ayuntamiento de Gijón, alcanza este año su 76.ª edición y está dotado con 20.000 euros y la publicación de la obra. Ediciones Siruela volverá a encargarse de su edición.

El jurado estuvo integrado por Pilar Adón, Ricardo Menéndez Salmón, Gioconda Belli, Marcos Giralt Torrente y Mercedes Monmany, con María José Fernández González como secretaria. Entre los ganadores históricos figuran Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Luis Mateo Díez, Leonardo Padura y Fulgencio Argüelles.