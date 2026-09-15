Una motorista resulta herida en Gijón al estrellarse por confundir el freno con el acelerador
La víctima fue trasladada al hospital de Cabueñes por molestias en la rodilla
Sorprendente accidente el que se vivió en la calle Anselmo Solar de Gijón, en el barrio de Viesques, en el que una motorista resultó herida. Según testigos presenciales, la mujer perdió el control de su motocicleta e impactó contra un poste de la calle.
Según ha podido saber este periódico, en la colisión no estuvo implicado ningún otro vehículo y fue la propia conductora la que perdió el control del suyo al confundir el acelerador con el freno.
En una vía transitada, fueron algunos viandantes los que atendieron en un primer momento a la víctima que se encontraba aturdida. También se movilizaron varios efectivos de la Policía Local que aseguraron la zona y atendieron a la motorista herida hasta la llegada de los sanitarios.
La mujer fue trasladada por su seguridad para realizar un chequeo más exhaustivo hasta el hospital de Cabueñes. En un primer informe móvil tan solo arrojó dolor en la rodilla, descartando lesiones más severas y confirmando que el accidente no revistió mayor gravedad.
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