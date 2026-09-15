El Parque Científico sumará un nuevo edificio empresarial, a estrenar en 2029 y que cuesta 2,5 millones

El Parque Científico y Tecnológico de Cabueñes sumará un nuevo edificio desde el que ofertar espacios en alquiler a nuevas empresas. Un edificio con un coste estimado de 2,5 millones cuya ejecución se prologará hasta marzo de 2029. Para comprometer el desarrollo de esta nueva infraestuctura el presupuesto de la empresa municipal de Promoción Empresarial y Turística (PETSA) para el año que viene incorpora una partida de 500.000 euros a su propuesta de inversiones como primera de las anualidades del proyecto.

El edificio ocupará una de las dos parcelas que aún quedan libres en el recinto de Cabueñes del Parque Cientifíco y supondrá el crecimiento de la infraestructura municipal que solo hace un año cumplió un cuarto de siglo de historia, desde la que se ha diseñado su ampliación dentro de la Milla del Conocimiento en La Pecuaria y que es referente para la futura área empresarial a pie de mar de Naval Azul.

Siguiendo las condiciones de edificaciones similares desarrolladas en ese ámbito del parque empresarial, la idea es que sea una construcción de bajo y dos alturas que pueda dar cobertura a una empresa por planta. Aunque son condiciones que se concretarán al diseñar el proyecto.

Ese medio millón de euros es la partida más cuantiosa de los 875.000 euros que para inversiones se incluyen en el global de 8.395.300 euros que manejará PETSA en 2027. Son, en total, unos 100.000 euros más que el presupuesto que tuvo la sociedad este año. La propuesta presupuestaria se presentará al consejo de administración de la entidad que preside la Vicealcaldesa y edil de Economía, Innovación, Empleo y Turismo, la popular Ángela Pumariega, la semana que viene junto a la propuesta de actualizar con el IPC el precio de las tarifas de las residencias empresariales municipales.

La partida de inversiones del nuevo presupuesto incluye, además, 180.000 euros para mejoras en las actuales residencias empresariales,120.000 para liquidar la obra de contrucción de naves en el polígono de Lloreda y 75.000 euros para continuar con el desarrollo de de la web turística incorporándole mejoras y contenidos en realidad virtual. Las actuaciones de carácter menor previstas en las residencias empresariales incluyen la sustitución de los ventanales y mejoras en los elementos de hormigón del edificio Impulsa, la renovación de puertas, sustitución de cerramientos interiores y mejora de pavimentos en Cristasa y la sustitución de la cubierta en el edificio Asturias.

Del pacto "Gijón futuro" al Plan Estratégico de Turismo

Más allá de las inversiones están los 4,7 millones en gastos corrientes que se van al área de promoción empresarial y los 2,7 que le tocan al área de turismo. Dineros cuyo destino está comprometido, entre otras cosas, por las medidas acordadas por los agentes sociales en el pacto de concertación "Gijón futuro", que termina en 2027, y por las medidas fijadas en el nuevo Plan Estratégico de Turismo. Ello conlleva desde intensificar el impulso a la especialización de la ciudad en las economías plateada y azul a consolidar la nueva marca turística de la ciudad, el "Gijón/Xixón, horizonte valiente" y trabajar en los procesos de desestacionalización del turismo y de Gijón como sede de congresos y eventos.

En este sentido, la idea para 2027 es, se explica en la memoria del presupuesto, continuar "explorando segmentos con potencial de crecimiento" y se fija la atención en los eventos deportivos. En esos 8,3 millones no se incluyen las subvenciones que tanto en materia de turismo como de promoción empresarial gestiona la sociedad municipal pero se financian con recursos del presupuesto directo del Ayuntamiento.

El grueso de los ingresos de PETSA llegan de su socio único, el Ayuntamiento de Gijón, y suponen para el año que viene un total de 5.227.200 euros, de los que 4,2 millones se van a cubrir gasto corriente y el resto a sufragar las inversiones previstas. El cobro del alquiler de espacios en sus sedes empresariales le reportara a la entidad unos ingresos de algo más de 1,7 millones.