El plan de la nueva Facultad de Enfermería estudia posibles ofertas temerarias
La licitación para redactar el proyecto encara su recta final, pero las tres mejores aspirantes han presentado importes anormalmente bajos
El concurso público de la redacción del proyecto para trasladar la Facultada de Enfermería hasta la Laboral encara su recta final, pero se queda todavía por ahora sin licitador al detectar la mesa de contratación que las tres ofertas mejoras valoradas podrían incurrir también en bajas temerarias en su importe económico. En concreto, y por orden, Lumo Arquitectos, la UTE Sampedro-Cuenca y Roberto Alonso Martínez deben acreditar que serían capaces de redactar el proyecto por su cuantía ofertada. Además, la mitad de las ocho ofertas han sido descartadas por no reunir la puntuación mínima. Eso hace que, por ahora, la única oferta que sigue en liza y sin requerimientos pendientes sea la UTE de Pinearq y Norniella, que son los estudios que redactaron el nuevo proyecto de ampliación de Cabueñes.
Las tres aspirantes en estudio por baja temeraria pueden aún acreditar que su oferta económica es viable y regresar al proceso selectivo. De ser así, Lumo Arquitectos podría llevarse el contrato, ya que acumula la mayor puntuación de criterios de valor y con bastante distancia respecto al resto de aspirantes. El presupuesto de licitación era de 223.137 euros, sin impuestos, y Lumo ofertó redactar el proyecto por solo 155.000, lo que supone una rebaja del 30 por ciento, casi 70.000 euros.
La UTE de Sampedro-Cuenca ofertó 189.890 euros (una rebaja de casi el 15 por ciento) y Roberto Alonso Martínez 191.898 euros, un 14 por ciento menos. Pinearq y Norniella propusieron un coste de 207.517 euros, dejando una rebaja más ajustada del 7 por ciento, y quedaron cuartos por orden de puntuación. La ofertas que quedan expulsadas del proceso, por su parte, son la UTE de Fernández Madrid e Iglesias Pereira y los estudios GFA2, Raizde3 y Maximiliano de la Rasilla.
Las ofertas presentadas, en cualquier caso, permiten al Principado contar ya con una estimación económica del futuro proyecto de obra, ya que las ocho aspirantes presentaron cálculos parecidos. Todas señalaron que la reforma costaría entre 4,1 y 5,6 millones de euros y al menos un año de trabajos.
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