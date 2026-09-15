Un Pleno de Gijón abierto a Palestina pero que se cierra a Ceuta: la denuncia de Vox tras frustrarse su iniciativa plenaria sobre "la invasión"

Directamente sobre Foro ha colocado Vox la culpa de que su proposición plenaria sobre "la soberanía española y la invasión de Ceuta" no se haya incluido en el orden del día del Pleno de este miércoles, el primero del nuevo curso político. La concejala Sara Álvarez Rouco denuncia que con el mismo reglamento se diera el visto bueno a iniciativas de apoyo a Palestina y se frene ahora la que ella presenta sobre la situación de Ceuta. Habla de "doble rasero".

Vox presentó para su debate y votación una iniciativa de diez puntos que arrancaba con la petición por parte de Álvarez Rouco de que se aprobase que "el Pleno del Ayuntamiento de Gijón reafirma solemnemente la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África.

El resto de los puntos planteaban que la Corporación gijonesa asumiera desde condenar declaraciones de miembros del gobierno de Marruecos a denunciar el "silencio o ambigüedad" del gobierno de España frente a "reivindicaciones extranjeras sobre una parte de nuestro territorio nacional" pasando por exigir la devolución o expulsión de todos los migrantes llegados a Ceuta.

Tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, la responsable de la Secretaría General planteó que una iniciativa de este tipo debía tramitarse como declaración institucional y no como proposición. Así lo asumieron el resto de los grupos y la presidencia de la Junta de Portavoces , que ostenta Foro. El problema es que para llegar a ser leída en Pleno una declaración institucional debe tener el apoyo de 24 de los 27 concejales. Algo que, en principio, no tendría la de Vox. Además, ese formato elimina el debate.

Sara Álvarez Rouco, portavoz y única edil de Vox en Gijón. / Ángel González

Ante esta situación Sara Álvarez Rouco denuncia la aplicación de un "doble rasero" tras recordar que en 2021 y 2025 se tramitaron iniciativas en el Pleno de Gijón sobre Palestina y de apoyo al pueblo palestino. “Cuando se trata de Palestina se admite el debate en el Pleno de Gijón, pero cuando Vox quiere defender Ceuta y nuestra soberanía se nos dice que no es competencia municipal y que esta no es la vía”, denuncia Rouco.

La portavoz considera que detrás del rechazo solo puede existir una decisión de carácter político. Rouco señala directamente a Foro por la decisión adoptada en la Junta de Portavoces. “De nuevo nos encontramos con la oposición tendenciosa de Foro, apoyado por la Secretaría Municipal. Lamentablemente, les da igual la gravedad del problema o el peligro en el que se encuentra nuestra soberanía”, explica la concejala gijonesa de Vox.