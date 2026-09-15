Los precandidatos en las primarias del PSOE de Gijón apuran las últimas horas para alcanzar los avales necesarios

«Van muy justos». Ese es el pronóstico en el que coinciden diversos afiliados socialistas sobre el desenlace de la recogida de avales de los dos candidatos alternativos en las primarias del PSOE de Gijón, el edil y miembro de la ejecutiva local José Ramón Tuero, y el exconcejal y miembro de la ejecutiva autonómica Alberto Ferrao. Si uno de los dos o ambos alcanzan el mínimo de 189 avales, las primarias para la candidatura a la Alcaldía del PSOE se dilucidarán en unas frente a la candidata oficial Lara Martínez. La portavoz de la ejecutiva local y viceconsejera de turismo del Principado, superará el listón de los avales sin problemas. En el caso de que sólo Lara Martínez lograra el número mínimo de avales, las primarias se resolverían ahí.

Los precandidatos tienen hasta mañana miércoles a las doce del mediodía para depositar en la sede de la FSA los avales que hayan recogido físicamente, a los que habrá que sumar los de aquellos militantes que les hayan dado su respaldo mediante un formulario a través de Internet. Quedan en liza tres precandidatos, tras la renuncia a presentarse de la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, y la retirada del exconcejal y miembro de la ejecutiva local, Iván Álvarez Raja.

Hoy martes será un día crítico para que los precandidatos alternativos logren o no un número suficiente de avales. Número que intentarán conseguir con alguna holgura en la medida de lo posible, ante el riesgo de que alguno de los avales que presenten sean anulados (lo serán los de aquellos militantes que hayan avalado a más de un candidato o los que no estén en el censo, por ejemplo por no estar al corriente de pago).

Además de las llamadas de teléfono y los contactos persona a persona con los militantes a los que les piden plasmar su firma, varios de los precandidatos se están reuniendo con la única corriente organizada que hay en el PSOE, que es Izquierda Socialista, a iniciativa de esta última, para que sus integrantes conozcan lo que cada uno propone. Ayer se reunió con ellos José Ramón Tuero y hoy será el turno para Alberto Ferrao. Lara Martínez prefirió que el encuentro se produzca una vez que concluya el proceso de recogida de avales.

La mayor parte de los afiliados pertenecientes a esta corriente organizada van con Ferrao, si bien también hay algunos que se decantan por Tuero, según explican las fuentes consultadas.

En esta ocasión, pasar de precandidato a candidato en las primarias del PSOE de Gijón requiere obtener entre un 15% y un 20% de avales del total del censo de afiliados que pueden votar. Esto supone obtener entre 189 y 251 avales, cifra muy superior a la de primarias anteriores. El porcentaje fue aumentado, para todos los municipios de España, a nivel federal.

Uno de los escollos son los reparos de muchos afiliados a dar un respaldo con nombre y apellidos, como es un aval. Eso a pesar de que, en teoría, es confidencial la identidad de quien avala a cada quien.

Votaciones

Esto es así porque serán trabajadores del partido los encargados de introducir en un programa informático los avales que se hayan recogido manualmente, a los que se suman los enviados a través de Internet. Sólo en los casos en los que haya algún motivo para anular avales concretos, se analizarían esos casos concretos por parte de la Comisión de Ética autonómica del PSOE y los representantes de los precandidatos.

Se están dando casos de afiliados del PSOE que aseguran a algunos de los precandidatos que les van a votar (si pasan el corte), pero se están negando a firmar para que puedan presentarse. Uno de los precandidatos, Tuero, difundió un mensaje ayer a través delas redes sociales pidiendo que le avalen "para demostrar si creemos de verdad en la democracia interna o lo de las primarias era sólo un eslogan" y añadiendo que "no podemos tener miedo a la democracia que defendemos".

En el caso de que los tres precandidatos consiguieran los avales y si ninguno de ellos obtiene mayoría absoluta en una primera vuelta, con la votación prevista para el 26 de septiembre, habría una segunda vuelta el 2 de octubre.