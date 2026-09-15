El Principado niega que haya acudido al Ministerio por la judicialización de la retirada del "Héroes del Simancas" de Gijón

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio y responsable del área de Memoria Democrática, aclara que el proceso con el que el Ministerio de Política Territorial acabó declarando a inicios de mes la inclusión del "Héroes del Simancas" en el catálogo nacional de elementos contrarios a la memoria democrática se inició antes de que la posible retirada del conjunto se judicializase ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al recurrir los jesuitas la resolución que había emitido el Principado en mayo.

El consejero explicó esto en comisión este martes en la Junta para negar las acusaciones de Javier Jové, diputado de Vox, que sospechaba que el Gobierno regional había acudido al Ministerio en busca de un "subterfugio legal" para reactivar la retirada del monumento frente a la decisión del TSJA de suspender su retirada mientras se resuelve el recurso. Señaló este diputado también que ahora se generaría un "conflicto jurisdiccional", ya que "la Compañía de Jesús va a impugnar esta nueva resolución y esto acabará en la Audiencia Nacional". Reprochó también el de Vox la argumentación esgrimida en esta resolución ministerial, en concreto, en lo relativo a no apreciar un valor artístico ni arquitectónico que justificase mantener el conjunto. "¿Pero lo han visto?", reprochó. Negó además que el elemento "manipule" la historia, porque "Franco ganó la guerra como las Guerras Púnicas las ganaron los romanos".

Zapico, por su lado, alertó en primer lugar de que a su juicio "la libertad y la convivencia empiezan a mostrar síntomas de alarma en nuestro país". "Lo hemos visto nítidamente la semana pasada cuando un grupo de fascistas apaleaba a dos jóvenes en la noche de San Mateo por motivos ideológicos. Sí que tenemos un riesgo cierto de involución", aseguró. En ese sentido, defendió la puesta en marcha de nuevas políticas "de memoria democrática, de justicia y de reparación", y reivindicó la importancia de resoluciones como la emitida por el Ministerio respecto al "Héroes del Simancas", que se alinea con la postura del Principado.

Ahora bien, el consejero aclaró que ambos trámites, el del Principado para instar a la retirada y el del Ministerio para hacer la misma indicación tras incluir el monumento en su catálogo de elementos antidemocráticos, se iniciaron hace meses y, por lo tanto, sin saber que el TSJA aceptaría las cautelares tras el recurso de los jesuitas contra la indicación del Principado. "Esta cooperación es anterior a nuestra propia resolución, que fue el 5 de mayo. En febrero se adoptó incoar la inclusión de elemento en el catálogo, en marzo se reunió la comisión técnica y emitió un informe favorable que concluye, y esto es muy importante, que en este memorial no concurren razones artísticas o arquitectónicas suficientes para justificar su mantenimiento", afirmó.

Añadió que, ahora que la resolución del Principado está recurrida, la consejería de Zapico es "sumamente respetuosa" con el proceso judicial en curso. De hecho, Zapico aseguró que "entiende" que el TSJA haya paralizado la retirada como medida cautelar. "Entiendo que tengan que resolver el todo antes de poder hacer cualquier actuación. Creo en el sistema y en el procedimiento judicial", dijo. La Compañía de Jesús, por su lado, aún no ha presentado el recurso contra esta segunda resolución del Ministerio, pero sigue en plazo para poder hacerlo y lo previsible es que se active el mismo proceso que el que sigue en curso ante el TJSA.