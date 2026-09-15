El PSOE de Gijón, a un paso de unas primarias a tres: Ferrao celebra que ha recogido los avales y Tuero, muy cerca de lograrlos

Todo apunta a que los afiliados del PSOE de Gijón tendrán pasarán finalmente por las urnas para elegir a quien será su candidata o candidato a la Alcaldía de Gijón en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. No estaba en duda que obtendría los avales necesarios la candidata respaldada por la mayoría de la ejecutiva del PSOE de Gijón, Lara Martínez. Enfrente tendrá previsiblemente a los dos aspirantes alternativos que en los últimos días han estado peleando por alcanzar el mínimo de 189 avales necesarios para ser elegibles.

Uno de ellos, el exconcejal y miembro de la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, Alberto Ferrao, ya ha enviado un mensaje a los afiliados más afines emplazándolos a acudir esta tarde a la Casa del Pueblo de Gijón para "celebrar el respaldo de avales dados que nos permitirá ir a las urnas". El mensaje continúa indicando que mañana miércoles irán a las doce del mediodía a la sede de la FSA, donde se entregan los avales "a trasladar vuestra voz, sólo falta el último esfuerzo". Todos los candidatos intentan ampliar lo máximo posible sus avales, ante el riesgo de que algunos de los recogidos acaben siendo anulados.

También es altamente probable que llegue al mínimo el concejal y miembro de la ejecutiva del PSOE de Gijón José Ramón Tuero, según fuentes del partido, si bien desde su entorno se limitan a señalar que siguen recogiendo avales y que están muy cerca de lograr su objetivo. Se espera que a lo largo de esta tarde recoja más firmas de quienes lo respaldan.

Además de los respaldos que los precandidatos han recogido en papel, también cuentan con los de los afiliados que han preferido respaldarles a través del formulario habilitado por el PSOE a través de Internet.

En el caso de que los tres precandidatos aporten este miércoles a la Comisión de Garantías del PSOE de Asturias un número de avales que supere el mínimo exigido, es posible que la incógnita de quién encabezará el cartel del PSOE en las próximas municipales requiera de una segunda vuelta. Sólo se evitaría en el caso de que uno de los aspirantes obtuviera más de la mitad de los votos en la primera vuelta, prevista para el 26 de septiembre. En caso contrario, los dos más votados en esa fecha volverían a medirse en las urnas el 2 de octubre.