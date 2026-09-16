“Arde Bogotá” actuará en el Gijón Arena el próximo 30 de octubre de la mano del ciclo Hervideros Gira Vibra Mahou con un formato “boiler room” que “hará desaparecer la distancia entre la banda y el público”. La banda ofrecerá temas de “Manufacturas del Club de la Gente Sola”, el tercer álbum del grupo.

La banda, explican los promotores de la cita, "tocará rodeada en el escenario por parte del público, con un formato inspirado en los icónicos 'boiler romos' para crear así una experiencia cinco estrellas colectiva e irrepetible".

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La venta de entradas para el concierto de Gijón estará disponible desde el 23 de septiembre exclusivamente en formato físico y podrán adquirirse en el Gijón Arena, el mismo espacio que acogerá el directo.