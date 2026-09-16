Los candidatos a liderar el PSOE de Gijón esperan por la validación de la FSA tras romper la barrera de los 189 avales

Los afiliados del PSOE de Gijón pasarán finalmente por las urnas para elegir a quien será su candidata o candidato a la Alcaldía de Gijón en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. No estaba en duda que obtendría los avales necesarios la candidata respaldada por la mayoría de la ejecutiva socialista, Lara Martínez. Enfrente tendrá a los dos aspirantes alternativos José Ramón Tuero y Alberto Ferrao, que en los últimos días han estado peleando por alcanzar el mínimo de 189 avales necesarios para ser elegibles y que lo han conseguido, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Todos los avales tendrán que ser hoy miércoles validados por la Comisión de Ética de la FSA. Salvo que se produjera un número elevado de anulaciones, algo inusual en este tipo de proceso, las primarias del PSOE de Gijón se dirimirán a tres bandas.

La portavoz de la ejecutiva local del PSOE y viceconsejera de turismo del Principado, Lara Martínez, fue quien superó con mayor holgura el listón. La apoyaron incluso bastantes más afiliados del tope impuesto en el reglamento de las primarias. Recibió en papel o de manera telemática el respaldo de unos 400 afiliados, aunque sólo podrá presentar el máximo establecido en 251, que es un 20% del censo, explican personas próximas a la precandidata.

El también miembro de la ejecutiva del PSOE, el concejal Ramón Tuero, ya había superado el listón de los 189 avales el pasado lunes, si bien optó por no desvelarlo para seguir cosechando apoyos hasta el último minuto, ampliando así el margen ante posibles anulaciones de avales (que se producirán en el caso de que un afiliado haya dado su respaldo a más de un precandidato). Finalmente, llegó a recoger 202 avales físicamente, a los que se sumarán los que haya recibido a través de Internet, cifra esta última que no concretó, aunque algunas fuentes estiman que podrían ser varias decenas.

Ferrao, Tuero y Martínez, ayer, en la Casa del Pueblo. / Marcos León

El tercero en liza, el exconcejal y miembro de la ejecutiva de la FSA, Alberto Ferrao, logró en la mañana de ayer los avales necesarios, emplazando a un centenar de afiliados afines a acudir durante la tarde a la Casa del Pueblo para celebrarlo. Al final de la jornada, su saldo era de 182 avales recogidos en papel, mas otros 30 que sabe que recibió telemáticamente.

Hasta última hora de la tarde de ayer los equipos de los tres candidatos siguieron atendiendo en la Casa del Pueblo para recoger los últimos respaldos que les llegaron. Tras haber superado esta prueba que les permitirá medirse en las urnas, los tres aspirantes a las primarias del PSOE de Gijón celebraron la participación de la militancia en el proceso. "Cumplimos holgadamente con esa horquilla que había, pero hay que esperar a mañana (por hoy)", que es cuando se validan los avales, señaló Lara Martínez, quien indicó que están yendo "paso a paso y partido a partido".

"Es un motivo de orgullo que seamos un partido verdaderamente participativo" Lara Martínez — Precandidata

La precandidata respaldada por la mayoría de la ejecutiva del PSOE de Gijón añadió sobre la movilización de la militancia ya en la firma de avales, que "la participación siempre es buena, las primarias son para que haya participación y, desde luego, es una buena noticia. Otro motivo para sentirnos orgullosos de ser un partido verdaderamente participativo", considerando, además que la alta participación en la firma de avales augura "a que puede haber también una participación alta en las votaciones", que se celebrarán el 26 de septiembre y tendrán una segunda vuelta, si ningún aspirante logra mayoría absoluta, el 3 de octubre entre los dos más votados. Lara Martínez recalcó que "estamos muy satisfechos con la participación y sólo puedo agradecer la confianza de quienes han depositado su aval" para respaldarla.

"Sorprendente facilidad"

José Ramón Tuero, por su parte, indicó a la vista de que los tres precandidatos podrán concurrir a las urnas que "me alegro que haya competencia, que haya primarias". "Fue lo que siempre hemos defendido. Eso siempre es sano. Además incluso Alberto Ferrao, que fue el último en llegar y no deja de ser sorprendente que haya pasado el corte con esta relativa facilidad. Me alegro", indicó.

El concejal, que en anteriores mandatos municipales y autonómicos tuvo responsabilidades en el área deportiva, usó un símil de ese ámbito al apuntar que "nosotros seguiremos dando pedal hasta el último minuto". Dicho eso, también quiso resaltar que "estoy muy satisfecho con el trabajo hecho y el resultado obtenido hasta ahora pero me vais a permitir que mantenga una posición de prudencia. Mañana veremos los datos definitivos", en referencia a la validación de los avales que se hará, a las doce del mediodía, en la sede de la FSA por parte de la Comisión de Ética, que ejerce una suerte de funciones de junta electoral en este proceso interno.

"Me alegro de que haya competencia y primarias, fue lo que siempre defendimos; eso es siempre sano" José Ramón Tuero — Precandidato

Alberto Ferrao, candidato vinculado al sector crítico y único de los tres que no pertenece a la ejecutiva local, resaltó que "el esfuerzo colectivo da sus frutos", señalando que si ha llegado a los avales es gracias al trabajo conjunto de todo el equipo que lo respalda.

Ferrao añadió que "el compromiso ahora lo tengo con quienes me avalaron, no sólo yo, porque la mía es una candidatura muy participativa" con muchas horas de trabajo detrás para lograr los avales.

En cuanto a que los tres precandidatos puedan concurrir a las urnas, lo valoró como "muy positivo, porque se va a permitir que la militancia opine y hable en las urnas y eso es muy bonito. Es lo que pretendemos; que el afiliado con su voto establezca quién es el mejor candidato a la Alcaldía. Esto dice mucho de este partido", resaltó sobre este proceso democrático.

Ferrao sostiene que el promedio de recogida de avales en su caso fue "muy parejo" todos los días, salvo el sábado, cuando acudió menos gente a firmar a la Casa del Pueblo "quizás porque no sabían que se abrió por la mañana" para facilitar la recogida de avales.

"Es muy positivo que se permita que la militancia decida en las urnas; dice mucho de este partido" Alberto Ferrao — Precandidato

La recogida de avales ha supuesto una gran movilización en el PSOE de Gijón, superando las 800 personas que se han posicionado por uno u otro candidato, aunque no todos esos avales se puedan presentar para su contabilización oficial.

En el caso de que la Comisión de Ética proclame hoy a Lara Martínez, José Ramón Tuero y Alberto Ferrao como candidatos, el siguiente paso que tendrán por delante es convencer a los militantes que suelen participar activamente en los procesos internos del partido, pero que no avalaron, para que también acudan a las urnas. El margen es estrecho. En las últimas primarias, las de 2022, que fueron las que registraron una mayor participación en la historia del PSOE de Gijón, votaron 899 de los 1.197 militantes que por entonces tenían derecho al voto. El censo actual es de 1.258 afiliados.

Otro factor a tener en cuenta es que el voto es secreto. No todos los que avalaron votarán por el mismo candidato a quien ahora dieron su firma.