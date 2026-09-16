La CometCon de Gijón bate su récord con más de 25.000 visitantes

La CometCon cerró su decimocuarta edición con más de 25.000 visitantes, una cifra que supone un nuevo récord de asistencia para el evento. Entre el 4 y el 6 de septiembre, el Recinto Ferial Luis Adaro acogió tres jornadas dedicadas al ocio joven y alternativo, con una programación que reunió videojuegos, cosplay, literatura, cine, cómic, música, K-pop, juegos de mesa y creatividad.

La organización destaca la elevada participación registrada durante todo el fin de semana. Los talleres agotaron sus plazas y las charlas completaron su aforo, mientras que las actividades de cosplay y K-pop congregaron a miles de personas.

Un cartel multitudinario

Uno de los principales reclamos de esta edición fue la presencia del youtuber Mr. Jagger, que regresó a Gijón casi una década después de su primera participación en CometCon. Su intervención en el pabellón central del recinto ferial llenó el aforo y estuvo marcada por el humor que caracteriza al creador de contenido.

También destacó la participación de la artista y creadora de contenido Tami Tamako, que protagonizó actuaciones en la Zona K-pop. El espacio, que celebraba su segundo año en el evento, se consolida así como uno de sus principales atractivos.

La programación se completó con más de 200 actividades, además de propuestas como las exposiciones "Universo Star Wars" y "Regreso al videoclub", la Zona Indie, el market y el Artist Alley. El fundador y director de CometCon, Héctor Lasheras, pone el acento en la fidelidad del público asturiano durante los más de diez años de trayectoria del evento. La organización destaca también la llegada de visitantes procedentes de otras comunidades y la participación de públicos de distintas edades.