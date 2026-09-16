El mercado inmobiliario de lujo se consolida en Gijón con el tirón de sus edificios históricos

En los últimos meses el mercado inmobiliario en la ciudad apunta a un interés al alza por el sector del lujo. El ejemplo reciente es la venta del Café Dindurra por 2,1 millones de euros, una operación que se cerró en tiempo récord, este mismo mes, y que mantendrá los usos del local como cafetería con Gavia con inquilino. Los promotores, mientras, ultiman el proyecto para crear 16 viviendas de lujo en las plantas en altura del edificio, que crea una manzana que abraza al teatro Jovellanos. También reciente, de hace apenas un par de semanas, fue la venta del palacio de Villa María, que llevaba años en el mercado por unos cuatro millones de euros y cuyo nuevo propietario proyecta crear un hotel de este mismo perfil, de lujo, y que está pendiente de poder dotarse de un aparcamiento para poder salir adelante.

Ambos inmuebles se enmarcan es una tendencia que ya se venía detectando en el sector residencial, con operaciones como la salida al mercado de varias unidades del edificio histórico de la calle Covadonga en esquina con San Bernardo, un edificio diseñado por Mariano Marín, y los proyectos en curso para recuperar dos inmuebles de Manuel del Busto: el de la esquina de San Bernardo con Emilio Villa, ya en obras para reabrirse con viviendas de alto nivel, y el de la calle Los Moros, que está a la espera de los últimos permisos para iniciar las obras y con la previsión de crear ocho viviendas también de lujo.

El valor patrimonial de los edificios de interés por su historia y su arquitectura es evidente y está permitiendo que inmuebles que llevaban tiempo languideciendo en busca de nuevos usos encuentren ahora una segunda vida. Villa María era el gran ejemplo de esto en la ciudad. El palacio llevaba en manos de Javier Sitges desde 1986 y llevaba, aunque de manera intermitente, más de una década en el mercado. Considerado una de las joyas arquitectónicas de Gijón, fue concebido en el siglo XIX por el industrial Tomás Zarracina y ampliado posteriormente por la familia de los condes del Real Agrado.

El nuevo propietario es mexicano y ha dado a conocer su intención de reformular el complejo como un hotel de lujo. Será un proyecto con cierto recorrido, porque el inmueble está protegido y porque para conseguir el permiso para poner en marcha este tipo de instalaciones se precisa de un servicio de aparcamiento de la que el palacio y su jardín histórico carecen. El comprador, por lo tanto, debería lograr algún tipo de acuerdo con los propietarios de la finca anexa, que es amplia. En esta parcela colindante, por lo demás, seguirá funcionando con normalidad Finca Villa María, el negocio hostelero que celebra todo tipo de eventos. Ambas propiedades fueron históricamente una pero llevan muchos años funcionando de manera independiente y con propietarios distintos.

Las viviendas sobre el Dindurra, por su parte, están pendientes de que se rematen los proyectos de reforma y que se reciban los permisos municipales. También está a punto de arrancar, en este caso con las licencias ya concedidas, una actuación sobre otro inmueble histórico de la ciudad, el Monte de Piedad, en plena Ruta de los Vinos. Los Campos sigue adelante con su idea de crear también un hotel, en este caso de cuatro estrellas y con unas 45 habitaciones. En curso está, también, el proyecto para darle una nueva vida al histórico Martillo de Capua, adquirido por la clínica urológica Insuas, y que supone el traspaso de uno de los inmuebles más señeros de la ciudad. Como en el resto de casos, la relevancia patrimonial del edificio es relevante, ya que data del siglo XIX y fue diseñado por Mariano Marín.